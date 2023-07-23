Создателю «Ночи в музее» и «Главного героя» Шону Леви исполнилось 60 лет

Сегодня, 23 июля, исполнилось 60 лет известному канадскому продюсеру, режиссеру, сценаристу, актеру и монтажеру Шону Леви
.
Шон Адам Леви
родился 23 июля 1968 года в Монреале (канадская провинция Квебек) в еврейской семье. Окончил Йельский университет и киношколу при университете Южной Калифорнии. Дебютировал как актер в 1986-м ролью Джима Бейтена в хорроре «Кошмар зомби». На заре карьеры успел сыграть в таких фильмах и сериалах, как «Дикая штучка
», «Поцелуй
», «Беверли-Хиллз 90210
» и «Сделано в Америке
». Всего на его счету около 30 ролей.
Первым режиссерским опытом стал эпизод «Тайного мира Алекс Мак
». В начале нулевых перебрался с телевидения в большое кино, сняв комедию «Большой толстый лгун
». За ней последовали «Молодожены
» и «Оптом дешевле
». В 2006-м поставил знаменитую приключенческую фэнтези-комедию «Ночь в музее
» с Беном Стиллером
, послужившую стартом для трилогии, и первую часть перезапуска «Розовой пантеры
» со Стивом Мартином
. Поставил более 40 фильмов и сериалов, включая картины «Безумное свидание
», «Живая сталь
», «Кадры
», «Дальше живите сами
», «Главный герой
», «Анчартед: На картах не значится
», «Проект Адам
» и, конечно же, «Очень странные дела
», принесшие ему две номинации на «Эмми». Работал также над шоу «Несгибаемая Кимми Шмидт
» и «Пеппер Деннис
».
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«Первому игроку приготовиться», «Стражи галактики» и ещё 48 лучших фантастических фильмов 2010-х
Спродюсировал несколько известных фильмов, среди которых «Однажды в Вегасе
», «Дружинники
», «Прибытие
» и «Мне это не нравится
». В 2023-м вышли его фантастическая драма «Кратер
» и спродюсированный им хоррор «Бугимен
» по рассказу Стивена Кинга
, а осенью состоится премьера мини-сериала «Весь невидимый нам свет
», который Леви снял по сценарию, написанному в соавторстве со Стивеном Найтом
.
Обладатель четырех наград, включая премии Гильдии продюсеров и «Джемини». В 2017-м попал в списки номинантов на премии «Оскар» и BAFTA за работу над «Прибытием» Дени Вильнёва
.
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