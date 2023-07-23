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Создателю «Ночи в музее» и «Главного героя» Шону Леви исполнилось 60 лет

23 июля
2023 год

Новости кино >>
23 июля 2023
Сегодня, 23 июля, исполнилось 60 лет известному канадскому продюсеру, режиссеру, сценаристу, актеру и монтажеру Шону Леви.


Шон Адам Леви родился 23 июля 1968 года в Монреале (канадская провинция Квебек) в еврейской семье. Окончил Йельский университет и киношколу при университете Южной Калифорнии. Дебютировал как актер в 1986-м ролью Джима Бейтена в хорроре «Кошмар зомби». На заре карьеры успел сыграть в таких фильмах и сериалах, как «Дикая штучка», «Поцелуй», «Беверли-Хиллз 90210» и «Сделано в Америке». Всего на его счету около 30 ролей.

Первым режиссерским опытом стал эпизод «Тайного мира Алекс Мак». В начале нулевых перебрался с телевидения в большое кино, сняв комедию «Большой толстый лгун». За ней последовали «Молодожены» и «Оптом дешевле». В 2006-м поставил знаменитую приключенческую фэнтези-комедию «Ночь в музее» с Беном Стиллером, послужившую стартом для трилогии, и первую часть перезапуска «Розовой пантеры» со Стивом Мартином. Поставил более 40 фильмов и сериалов, включая картины «Безумное свидание», «Живая сталь», «Кадры», «Дальше живите сами», «Главный герой», «Анчартед: На картах не значится», «Проект Адам» и, конечно же, «Очень странные дела», принесшие ему две номинации на «Эмми». Работал также над шоу «Несгибаемая Кимми Шмидт» и «Пеппер Деннис».

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Спродюсировал несколько известных фильмов, среди которых «Однажды в Вегасе», «Дружинники», «Прибытие» и «Мне это не нравится». В 2023-м вышли его фантастическая драма «Кратер» и спродюсированный им хоррор «Бугимен» по рассказу Стивена Кинга, а осенью состоится премьера мини-сериала «Весь невидимый нам свет», который Леви снял по сценарию, написанному в соавторстве со Стивеном Найтом.

Обладатель четырех наград, включая премии Гильдии продюсеров и «Джемини». В 2017-м попал в списки номинантов на премии «Оскар» и BAFTA за работу над «Прибытием» Дени Вильнёва.
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Анчартед: На картах не значитсяБеверли-Хиллз 90210Безумное свиданиеБольшой толстый лгунБугименВесь невидимый нам светГлавный геройДальше живите самиДикая штучкаДружинникиЖивая стальКадрыКратерМне это не нравитсяМолодоженыНесгибаемая Кимми ШмидтНочь в музееНочь в музее 2Ночь в музее: Секрет гробницыОднажды в ВегасеОптом дешевлеОптом дешевлеОптом дешевле 2Очень странные делаПеппер ДеннисПоцелуйПрибытиеПроект АдамРозовая пантераРозовая пантера 2Сделано в АмерикеТайный мир Алекс Мак

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