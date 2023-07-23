Марина Митрофанова, Владимир Курцеба и Арсений Фогелев увидят «Сказочный сон»

По словам Владимира Курцебы, его «герой осторожен в своих действиях, так как его не раз предавали, он рисковый, и не смотря на предательства готов еще раз попытать счастье».
По сюжету, сбежав от мужа Кирилла, Василиса решает открыть небольшой собственный бизнес. Но муж не собирается ее отпускать и пытается уничтожить ее дело, чтобы, оставшись ни с чем, она приползла к нему на коленях. Героине во всем помогает подруга Светочка, которая мечтает выскочить за богатого принца. Вот только идеального мужчину суждено встретить не Светочке. Алексей влюбляется в Василису с первого взгляда. Его бывшая девушка Даша намерена вернуть его любыми способами.
фото: пресс-служба телеканала «Dомашний»
«Несмотря на то, что мой герой отрицательный, во время подготовки к роли, я старался найти в нем человечность, оправдать его поведение. Мне нужно было понять, почему он поступает так со своей любимой женщиной», — говорит Арсений Фогелев.
обсуждение >>