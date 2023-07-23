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Марина Митрофанова, Владимир Курцеба и Арсений Фогелев увидят «Сказочный сон»

23 июля
2023 год

Новости кино >>
23 июля 2023
Завершились съемки четырехсерийной мелодрамы Евгения Татарова «Сказочный сон». Главные роли в мини-сериале исполнили Марина Митрофанова, Владимир Курцеба и Арсений Фогелев, уточняет пресс-служба телеканала «Dомашний».

Марина Митрофанова, Владимир Курцеба и Арсений Фогелев увидят «Сказочный сон»
фото: пресс-служба телеканала «Dомашний»

По словам Владимира Курцебы, его «герой осторожен в своих действиях, так как его не раз предавали, он рисковый, и не смотря на предательства готов еще раз попытать счастье».

По сюжету, сбежав от мужа Кирилла, Василиса решает открыть небольшой собственный бизнес. Но муж не собирается ее отпускать и пытается уничтожить ее дело, чтобы, оставшись ни с чем, она приползла к нему на коленях. Героине во всем помогает подруга Светочка, которая мечтает выскочить за богатого принца. Вот только идеального мужчину суждено встретить не Светочке. Алексей влюбляется в Василису с первого взгляда. Его бывшая девушка Даша намерена вернуть его любыми способами.

Марина Митрофанова, Владимир Курцеба и Арсений Фогелев увидят «Сказочный сон»
фото: пресс-служба телеканала «Dомашний»

«Несмотря на то, что мой герой отрицательный, во время подготовки к роли, я старался найти в нем человечность, оправдать его поведение. Мне нужно было понять, почему он поступает так со своей любимой женщиной», — говорит Арсений Фогелев.

В сериале также заняты Евгения Синицкая, Алина Ольховая, Александр Гайдаржи, Даниэль Миньков, Татьяна Ли и другие актеры.
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Марина Митрофанова, Владимир Курцеба и Арсений Фогелев увидят «Сказочный сон» фотографии
Марина Митрофанова, Владимир Курцеба и Арсений Фогелев увидят «Сказочный сон» фотографии
Марина Митрофанова, Владимир Курцеба и Арсений Фогелев увидят «Сказочный сон» фотографии
Марина Митрофанова, Владимир Курцеба и Арсений Фогелев увидят «Сказочный сон» фотографии
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