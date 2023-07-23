Марина Митрофанова, Владимир Курцеба и Арсений Фогелев увидят «Сказочный сон»

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«Борец»: Чадов борется с акулой за веру

Для бывших супругов это первая совместная работа

Ольга Павловец и Иван Шибанов присоединились к актерскому составу «Пианистки»

Новости кино

Фильм «Сказки Гофмана» с Вилковой, Цыгановым и Гуськовым откроет XI фестиваль «Короче»

Киносмотр, где кроме короткометражек впервые будет представлена программа дебютного полнометражного кино, пройдет с 15 по 20 августа в Калининграде