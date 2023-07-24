Венецианский фестиваль закроется триллером Хуана Антонио Байоны о выживании в Андах

Объявлен фильм закрытия юбилейного 80-го Венецианского международного кинофестиваля. Как сообщается на сайте
смотра, Мостра закроется 9 сентября мировой премьерой испано-уругвайского триллера Хуана Антонио Байоны
«Общество снега» (La sociedad de la nieve).
Лента, созданная для потокового сервиса Netflix, основана на реальных событиях, произошедших в 1972 году. Уругвайский рейс 571 ВВС, перевозивший команду регби в Чили, потерпел крушение в самом сердце Анд. Только 29 из 45 пассажиров выжили в аварии. Попав в ловушку в одном из самых враждебных и труднодоступных мест на планете, выжившие прибегают к крайним мерам, чтобы остаться в живых. История послужила основой для фильма Фрэнка Маршалла
«Выжить
», вышедшего в 1993-м, уточняет Deadline
.
В новой версии сыграли Энцо Вогринчич, Матиас Рекальт, Агустин Парделла, Эстебан Кукуричка и Томас Вульф.
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