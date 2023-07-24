Алексей Розин и Любовь Толкалина снимаются в криминальной комедии о наследии 90-х

Это история о попытке человека снова пройти путь, который когда-то отправил его жизнь «на помойку», чтобы в этот раз совершить правильный выбор и начать все заново. Главному герою сериала, а вместе с ним и зрителям, предстоит переосмыслить, казалось бы, далекие 90-е и понять, как они повлияли на нашу сегодняшнюю действительность. По сюжету бандита Дино когда-то считали человеком, способным безжалостно выбить долги из кого угодно. 90-е давно закончились, и теперь он живет отшельником в глухой провинции. Однако в силу обстоятельств Дино вынужден вернуться в большой город к своей старой «профессии», но теперь ему предстоит рассчитаться со своими долгами.
По словам создателей, герою вновь придется «войти в реку 90-х, которая до сих пор течет по нашим городам и проверить свои принципы на прочность». Кроме этого, он попытается воссоединиться с любовью всей своей жизни. Алексей Розин играет «криминального рыцаря со старыми правилами жизни в современных реалиях», а Любовь Толкалина – женщину его мечты.
фото: пресс-служба телеканала ТНТ
Креативным продюсером и соавтором сценария выступает Алексей Иванов. Он считает, что «в первую очередь это история о большой любви, которая началась в 90-е. Ведь самые крепкие чувства рождаются в самые сложные времена».
«"Дино" – брутальная история любви. Он опоздал на свидание на двадцать лет. Она все это время в одиночку дралась с обстоятельствами. Для них сложные и кривые девяностые – это понятное им время, которое как будто бы прошло», — рассказал Тимофей Шарипов.
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