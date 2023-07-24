Константин Юшкевич приступил к съемкам в восьмом сезоне «Балабола»

В Москве стартовали съемки восьмого сезона иронического детектива «Балабол» о жизни и работе провинциального опера Сани Балабина в исполнении Константина Юшкевича. Об этом сообщает пресс-служба телеканала НТВ.
фото: пресс-служба телеканала НТВ
По словам Юшкевича, «Саня Балабин в новом сезоне такой же своенравный, с хорошим чувством юмора, хотя далеко не всем оно нравится. Кардинальных изменений в нем не произошло, так как он обладает характером, на который вряд ли что-то может повлиять. Насчет жизненных коллизий Сани – что-то меняется, но именно внутренне он остается все же один, несмотря на присутствие женщин в его жизни. Каждый новый сезон становится динамичнее предыдущего, потому что уже сформирован определенный алгоритм, который ускоряет время работы не в ущерб качеству. Конечно, в восьмом сезоне будут экшн-сцены. Я всегда по возможности участвую в них сам, но мне, разумеется, помогают, так как серий много, и важно, чтобы себе никто ничего не повредил».
В новом сезоне главный герой вновь столкнется с самыми разными делами и не раз подвергнет себя смертельной опасности. В его жизни неожиданно появится дядя Митя (Сергей Баталов) – бывший подполковник милиции, с его подачи Саня когда-то и пошел на службу. Он предается воспоминаниям и вмешивается в дела Балабина, только делает это так, как привык это делать 30 лет назад, в дни своей милицейской молодости. Марьям (Юлия Такшина), вернувшаяся в город в предыдущем сезоне, открыла в городе свое охранное агентство, и рядом с ней всегда молодой и симпатичный заместитель. У Кузнечика (Илья Шляга) и Маши (Мария Пирогова) снова проблемы в личной жизни, а Зоя (Ольга Плешкова) и Джордж (Григорий Сиятвинда) даже в самые ответственные моменты в жизни умудряются попадать в переделки.
фото: пресс-служба телеканала НТВ
«В восьмом сезоне, в отличие от предыдущего, акцент будет больше на человеческих взаимоотношениях. Главный герой сохранил свое отношение к жизни, любовь к родине и свое неудержимое чувство справедливости, из-за которого он влезает во все происходящие с ним истории. Он будет работать под прикрытием в банде, а также расследовать много интересных и запутанных историй. Планируется много перестрелок и преследований, приправленных юмором и иронией. Все в лучших традициях "Балабола"», — рассказал режиссер Михаил Галин.
Съемки 24-серийного продолжения серимала пройдут в Москве и Подмосковье. За визуальную составляющую отвечают оператор Андрей Кузнецов и художник-постановщик Ираида Шульц.
фото: пресс-служба телеканала НТВ
«"Балабол" – это иронический детектив, где каждый сезон я, как постановщик трюков и дублер главного героя Сани Балабина, с командой каскадеров стараемся разнообразить драки и экшн-сцены. Исходя из того, что снимаем проект больше десяти лет, у нас сложилась отработанная система подготовки к трюковым сценам. Во времени мы часто ограничены, но профессионализм и азарт успешно делают свое дело. Еще на стадии чтения сценария мы обсуждаем, какой нужно будет задействовать трюковой реквизит, какие детали интерьера будут присутствовать, а также нужен ли дублер актеру, для того, чтобы сделать сцену более яркой», — говорит Константин Адаев.
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