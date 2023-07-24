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Игра по «Пространству» получила бонусный эпизод про одного из ключевых персонажей сериала

24 июля
2023 год

Новости кино >>
24 июля 2023
Шохрех Агдашлу вернулась к образу генерального секретаря ООН Крисьен Авасарала. Об этом стало известно благодаря опубликованному трейлеру бонусного эпизода Archangel к игре по сериалу «Пространство», посвященного данному персонажу.



«Крисьен Авасарала несет на своих плечах груз миров, поскольку она справляется с угрозами для Земли и политическими оппонентами, стремящимися победить ее, и в то же время справляется с семейной драмой в день, который навсегда изменит ее жизнь», — говорится в описании к эпизоду, который выйдет осенью 2023 года на ПК, PS5, PS4, Xbox Series X|S и Xbox One.

Ключевой фигурой в основной игре станет будущий капитан корабля «Бегемот» и второй помощник управляющего станции «Тихо» Камина Драммер в исполнении звезды оригинала Кары Джи.

Игра по «Пространству» получила бонусный эпизод про одного из ключевых персонажей сериала
фото: youtube.com

За разработку эпизодического приключения отвечает восставшая из пепла студия Telltale Games, ответственная за такие шедевры, как The Walking Dead и The Wolf Among Us. В создании игры также принимает участие Deck Nine Games, ответственная за появление на свет Life Is Strange: Before the Storm и Life Is Strange: True Colors. Создатели игры обещают игрокам упор на сюжет и сохранение кинематографичной атмосферы.

The Expanse: A Telltale Series, состоящая из пяти эпизодов, выйдет 27 июля на ПК эксклюзивно в Epic Games Store и на консолях.
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