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Джей Кэй Симмонс попал в мир файтинга Mortal Kombat 1

24 июля
2023 год

Новости кино >>
24 июля 2023
Джей Кэй Симмонс вновь подарил свой голос Омни-мэну, которого озвучил в анимационном сериале Amazon Prime «Непобедимый». На сей раз его герой появится в файтинге Mortal Kombat 1, уточняет IGN.

Джей Кэй Симмонс попал в мир файтинга Mortal Kombat 1
фото: ixbt.games

В интервью изданию создатели игры также рассказали о том, что геймеров ожидают гостевые персонажи вроде Хоумлендера из «Пацанов» и Миротворца.

Среди других актеров озвучания заявлены Келли Ху и Юри Ловенталь, а облик Джонни Кейджа можно поменять на Жан-Клода Ван Дамма.



Двенадцатая часть культовой игровой серии, которая станет ее перезагрузкой, выйдет 19 сентября текущего года на ПК и консолях.
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