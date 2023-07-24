Джей Кэй Симмонс попал в мир файтинга Mortal Kombat 1

Джей Кэй Симмонс
вновь подарил свой голос Омни-мэну, которого озвучил в анимационном сериале Amazon Prime «Непобедимый
». На сей раз его герой появится в файтинге Mortal Kombat 1, уточняет IGN
.
В интервью
изданию создатели игры также рассказали о том, что геймеров ожидают гостевые персонажи вроде Хоумлендера из «Пацанов
» и Миротворца
.
Среди других актеров озвучания заявлены Келли Ху
и Юри Ловенталь, а облик Джонни Кейджа можно поменять на Жан-Клода Ван Дамма
.
Двенадцатая часть культовой игровой серии, которая станет ее перезагрузкой, выйдет 19 сентября текущего года на ПК и консолях.
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