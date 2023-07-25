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«Рик и Морти», «Фури-кури», «Спираль» и не только: лавина аниме-трейлеров от Adult Swim

25 июля
2023 год

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25 июля 2023

В рамках Comic-Con San Diego — 2023 прошел уикенд Adult Swim Festival, а на нем — мероприятие Toonami on the Green, где аниме-трейлеры грядущих проектов сверкали ярче звезд и прожекторов. По принципу Эша Кетчума мы собрали их все в одной удобной новости.

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Анонсированные Adult Swim еще в мае прошлого года спин-офф «Рика и Морти» и «Ниндзя Камуи» наконец сдвинулись с мертвой точки. Бэд-триповая аниме-вариация «Назад в будущее» обзавелась трейлером с комментариями режиссера Такаси СаноБашня Бога»). Постановщик очень надеется, что аудитории понравятся десять эпизодов, снятых под его руководством. Ролик сопровождается динамичным опенингом Love is Entropy от Otonez с вокалом OC из Code of Zero и Кэмерона Эрншоу. Производство ведется на Telecom Animation FilmНе издевайся, Нагаторо», «Синий термальный»), а вот дата релиза пока умалчивается.



Оригинальная история «Ниндзя Камуи» Сона Хо ПакаМагическая битва») о мстящем за убийство семьи нукэнине (синоби-отступнике) тоже хвастает первым трейлером. Дизайном персонажей занимается Такаси ОкадзакиЛюди Икс», «Летние войны»). Премьера сериала от студий E&H production и Sola EntertainmentБегущий по лезвию: Чёрный лотос», «Призрак в доспехах: Синдром одиночки 2045») назначена на текущий год.



Не заставил себя долго ждать и проморолик сай-фай сериала «Лазарь» от студии MAPPAЧеловек-бензопила», «Дороро»). Совместную работу Синъитиро ВатанабэКовбой Бибоп», «Дети на Холме») и Чада СтахелскиДжон Уик») о спасении человечества от фармакологической угрозы также покажут в блоке ночных программ, но пока не уточняют, когда именно.



Еще на Adult Swim обещают выпустить два новых сезона культовой франшизы «Фури-Кури». Продолжением с подзаголовком «Гранж» о подростках и взрослении дирижирует Хитоси ТакэкиёШкольные полуночники») на студии MontBlanc Pictures. Выход в эфир запланирован на 9 сентября. Сюжет «Фури-Кури: Шугейз» развернется спустя 10 лет после событий «Фури-Кури: Альтернатива». Производством занимаются студии Production I.GПсихопаспорт», «Брошенный кролик») и NUTВоенная хроника маленькой девочки», «Синий гигант») под руководством Ютаки УэмурыЭхо террора»). Смотрим трейлер «Гранжа» с русскими субтитрами.



Долгострой студий DriveОдаривая этот замечательный мир взрывами!») и AkatsukiЖилой комплекс С») по культовой манге «Спираль» Дзюндзи Ито тоже, наконец, обретает очертания. Постановкой четырехсерийного закрученного хоррора о проклятом приморском городке занимается Хироси НагахамаДетройт, город металла», «Цветы зла»), а продюсирование ужаса возложено на Production I.G. USA и Adult Swim.



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«Рик и Морти», «Фури-кури», «Спираль» и не только: лавина аниме-трейлеров от Adult Swim фотографии
«Рик и Морти», «Фури-кури», «Спираль» и не только: лавина аниме-трейлеров от Adult Swim фотографии
«Рик и Морти», «Фури-кури», «Спираль» и не только: лавина аниме-трейлеров от Adult Swim фотографии
«Рик и Морти», «Фури-кури», «Спираль» и не только: лавина аниме-трейлеров от Adult Swim фотографии
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