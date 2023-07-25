«Рик и Морти», «Фури-кури», «Спираль» и не только: лавина аниме-трейлеров от Adult Swim

В рамках Comic-Con San Diego — 2023 прошел уикенд Adult Swim Festival
, а на нем — мероприятие Toonami on the Green
, где аниме-трейлеры грядущих проектов сверкали ярче звезд и прожекторов. По принципу Эша Кетчума мы собрали их все в одной удобной новости.
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24 аниме-премьеры лета
Анонсированные Adult Swim
еще в мае прошлого года спин-офф «Рика и Морти
» и «Ниндзя Камуи
» наконец сдвинулись с мертвой точки. Бэд-триповая
аниме-вариация «Назад в будущее
» обзавелась трейлером с комментариями режиссера Такаси Сано
(«Башня Бога
»). Постановщик очень надеется, что аудитории понравятся десять эпизодов, снятых под его руководством. Ролик сопровождается динамичным опенингом Love is Entropy
от Otonez
с вокалом OC
из Code of Zero
и Кэмерона Эрншоу
. Производство ведется на Telecom Animation Film
(«Не издевайся, Нагаторо
», «Синий термальный
»), а вот дата релиза пока умалчивается.
Оригинальная история «Ниндзя Камуи
» Сона Хо Пака
(«Магическая битва
») о мстящем за убийство семьи нукэнине (синоби-отступнике) тоже хвастает первым трейлером. Дизайном персонажей занимается Такаси Окадзаки
(«Люди Икс
», «Летние войны
»). Премьера сериала от студий E&H production
и Sola Entertainment
(«Бегущий по лезвию: Чёрный лотос
», «Призрак в доспехах: Синдром одиночки 2045
») назначена на текущий год.
Не заставил себя долго ждать и проморолик сай-фай сериала «Лазарь
» от студии MAPPA
(«Человек-бензопила
», «Дороро
»). Совместную работу Синъитиро Ватанабэ
(«Ковбой Бибоп
», «Дети на Холме
») и Чада Стахелски
(«Джон Уик
») о спасении человечества от фармакологической угрозы также покажут в блоке ночных программ, но пока не уточняют, когда именно.
Еще на Adult Swim обещают
выпустить два новых сезона культовой франшизы «Фури-Кури
». Продолжением с подзаголовком «Гранж
» о подростках и взрослении дирижирует Хитоси Такэкиё
(«Школьные полуночники
») на студии MontBlanc Pictures
. Выход в эфир запланирован на 9 сентября. Сюжет «Фури-Кури: Шугейз
» развернется спустя 10 лет после событий «Фури-Кури: Альтернатива
». Производством занимаются студии Production I.G
(«Психопаспорт
», «Брошенный кролик
») и NUT
(«Военная хроника маленькой девочки
», «Синий гигант
») под руководством Ютаки Уэмуры
(«Эхо террора
»). Смотрим трейлер «Гранжа» с русскими субтитрами.
Долгострой студий Drive
(«Одаривая этот замечательный мир взрывами!
») и Akatsuki
(«Жилой комплекс С
») по культовой манге «Спираль
» Дзюндзи Ито
тоже, наконец, обретает очертания. Постановкой четырехсерийного закрученного хоррора о проклятом приморском городке занимается Хироси Нагахама
(«Детройт, город металла
», «Цветы зла
»), а продюсирование ужаса возложено на Production I.G. USA и Adult Swim.
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