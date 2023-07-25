Виктория Исакова снялась в фильме «Волонтер» по сценарию Александра Рогожкина

По сюжету молодой немец Вернер Мюллер (Карл Бенцшавель) оказывается волонтером в неврологическом отделении обычной петербургской больницы. Иностранца, охваченного порывом помогать всем больным и нуждающимся, ждет долгий и насыщенный день. То и дело попадая в комические ситуации и пробираясь через недоразумения, волонтер открывает для себя все грани русского национального характера.
«Сквозь особый рогожкинский юмор всегда проступает глубокий срез человеческих отношений и стремление разобраться в том, как устроена наша жизнь. В этом сила сценария и его универсальность», — отметил генеральный продюсер проекта Алексей Учитель.
фото: Пресс-служба видеосервиса Wink
Режиссером выступил выпускник ВГИКа Станислав Светлов, чей дебютный фильм «Ада» был показан в программе «Русские премьеры» 45-го Московского международного кинофестиваля, а также получил главный приз кинофестиваля молодого кино VOICES в Вологде.
«Для меня большая честь и ответственность воплотить на экране сюжет «Волонтера» и, сохраняя дух Рогожкина, рассказать актуальную историю современным киноязыком. Большой удачей было найти на главную роль немецкого актера, который впервые приехал из Германии в Россию, точно так же, как и герой нашего фильма», — поделился Станислав Светлов.
Премьера проекта намечена на 2024 год. «Волонтер» пополнит линейку Wink Originals.
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