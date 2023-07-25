«Нина», «Осьминог» и «Блондинка» включены в конкурсную программу XXXI Фестиваля российского кино «Выборг»

XXXI Фестиваль российского кино «Выборг», который состоится с 4 по 11 августа в Выборге, объявил программу. Фильмом открытия станет драма
Оксаны Бычковой
«
Нина
» с
Юлией Пересильд
,
Евгением Цыгановым
и
Кириллом Кяро
. Картина также участвует в конкурсной программе, сообщает пресс-служба смотра.
фото: «Блондинка»
Помимо «Нины» в основном конкурсе представлены психологическая драма
Алексея Степанова
«
Осьминог
» с
Даниилом Воробьевым
в роли успешного семейного психолога, который решает провести для четырех женщин экспериментальный курс терапии (
Кино-Театр.Ру
выступает информационным партнером проекта), лирическая комедия
Павла Мирзоева
«
Блондинка
» с
Дарьей Жовнер
— переосмысление одноименной киноповести
Александра Володина
, новая работа
Романа Михайлова
«
Отпуск в октябре
» о съемках странного болливудского проекта, где никто из участников не знает сценария и толком не понимает, что происходит, «
Лиссабон
»
Светланы Филипповой
, ранее участвовавшей в конкурсе фестиваля с анимационными работами, «
Одним днем
» от режиссера «
ЮЗЗЗ
»
Стаса Иванова
, трагикомедия
Сергея Илютина
«
Первое лето
» о взрослении 15-летнего парня, драмеди
Или Малаховой
«
Привет, мама
», «
Свет
»
Антона Коломееца
, «
Схватка
»
Никандра Федорова
и психологическая драма
Юрия Мороза
«
Лунатики
», где героиня
Виктории Исаковой
оказывается перед тяжелым выбором — чтобы спасти сына, ей необходимо исчезнуть из его жизни.
фото: «Осьминог»
В документальном конкурсе полнометражные фильмы опытных постановщиков, среди которых
Сергей Дебижев
,
Марина-Мария Мельник
и
Светлана Быченко
, соревнуются с работами начинающих режиссеров. В анимационной секции представлены авторские мультфильмы, выполненные в самых разных жанрах и техниках.
Председателем жюри конкурса игрового кино выступит режиссер
Сергей Урсуляк
. Вместе с ним выберут победителей сценарист
Андрей Золотарев
, актриса
Дарья Екамасова
, режиссер
Ольга Гнедич
и кинокритик
Егор Москвитин
. В состав жюри конкурса неигрового кино вошли режиссеры
Евгений Григорьев
и
Владимир Головнев
и продюсер
Антон Смирнов
, а лучшие анимационные работы предстоит выбирать режиссеру
Денису Чернову
, кинокритику
Ларисе Малюковой
и продюсеру
Анастасии Луньковой
.
Фильмом закрытия станет «
Тополиный пух
» – полнометражный дебют режиссера сериалов «
Ольга
» и «
Конная полиция
»
Артема Лемперта
. В ленте сыграли
Антон Лапенко
,
Аглая Тарасова
и
Виталий Хаев
.
С полной программой «Выборга» можно ознакомиться на
сайте смотра
.
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