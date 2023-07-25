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«Нина», «Осьминог» и «Блондинка» включены в конкурсную программу XXXI Фестиваля российского кино «Выборг»

25 июля
2023 год

Новости кино >>
25 июля 2023
XXXI Фестиваль российского кино «Выборг», который состоится с 4 по 11 августа в Выборге, объявил программу. Фильмом открытия станет драма Оксаны Бычковой «Нина» с Юлией Пересильд, Евгением Цыгановым и Кириллом Кяро. Картина также участвует в конкурсной программе, сообщает пресс-служба смотра.

«Нина», «Осьминог» и «Блондинка» включены в конкурсную программу XXXI Фестиваля российского кино «Выборг»
фото: «Блондинка»

Помимо «Нины» в основном конкурсе представлены психологическая драма Алексея Степанова «Осьминог» с Даниилом Воробьевым в роли успешного семейного психолога, который решает провести для четырех женщин экспериментальный курс терапии (Кино-Театр.Ру выступает информационным партнером проекта), лирическая комедия Павла Мирзоева «Блондинка» с Дарьей Жовнер — переосмысление одноименной киноповести Александра Володина, новая работа Романа Михайлова «Отпуск в октябре» о съемках странного болливудского проекта, где никто из участников не знает сценария и толком не понимает, что происходит, «Лиссабон» Светланы Филипповой, ранее участвовавшей в конкурсе фестиваля с анимационными работами, «Одним днем» от режиссера «ЮЗЗЗ» Стаса Иванова, трагикомедия Сергея Илютина «Первое лето» о взрослении 15-летнего парня, драмеди Или Малаховой «Привет, мама», «Свет» Антона Коломееца, «Схватка» Никандра Федорова и психологическая драма Юрия Мороза «Лунатики», где героиня Виктории Исаковой оказывается перед тяжелым выбором — чтобы спасти сына, ей необходимо исчезнуть из его жизни.

«Нина», «Осьминог» и «Блондинка» включены в конкурсную программу XXXI Фестиваля российского кино «Выборг»
фото: «Осьминог»

В документальном конкурсе полнометражные фильмы опытных постановщиков, среди которых Сергей Дебижев, Марина-Мария Мельник и Светлана Быченко, соревнуются с работами начинающих режиссеров. В анимационной секции представлены авторские мультфильмы, выполненные в самых разных жанрах и техниках.

Председателем жюри конкурса игрового кино выступит режиссер Сергей Урсуляк. Вместе с ним выберут победителей сценарист Андрей Золотарев, актриса Дарья Екамасова, режиссер Ольга Гнедич и кинокритик Егор Москвитин. В состав жюри конкурса неигрового кино вошли режиссеры Евгений Григорьев и Владимир Головнев и продюсер Антон Смирнов, а лучшие анимационные работы предстоит выбирать режиссеру Денису Чернову, кинокритику Ларисе Малюковой и продюсеру Анастасии Луньковой.

Фильмом закрытия станет «Тополиный пух» – полнометражный дебют режиссера сериалов «Ольга» и «Конная полиция» Артема Лемперта. В ленте сыграли Антон Лапенко, Аглая Тарасова и Виталий Хаев.

С полной программой «Выборга» можно ознакомиться на сайте смотра.
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обсуждение >>
№ 2
Денис Фукс   25.07.2023 - 19:26
Этот год выдался добротный на всякие интересные кино фестивали, особенно в течение этого замечательного лета. Думаю следующий год не будет исключением. читать далее>>
№ 1
Виталий Пекарев   25.07.2023 - 18:54
Столько фестивалей уже было объявлено за это лето. На мой взгляд это наименее интересный. Удивительно, что Юлия Пересильд в последнее время очень много снимается. читать далее>>
Всего сообщений: 2
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