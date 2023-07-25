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Фильмы Люка Бессона, Дэвида Финчера и Софии Копполы вошли в конкурс 80-го Венецианского кинофестиваля

25 июля
2023 год

Новости кино >>
25 июля 2023
Объявлена программа 80-го Венецианского кинофестиваля, который пройдет с 30 августа по 9 сентября. Фильмом открытия станет военная историческая драма «Командир» (Comandante) Эдоардо Де Анджелиса.

Фильмы Люка Бессона, Дэвида Финчера и Софии Копполы вошли в конкурс 80-го Венецианского кинофестиваля
фото: «Бедные-несчастные»

Вместе с «Командиром» основной конкурс вошли новая работа Люка Бессона «Догмен» (Dogman) о нетипичном супергерое, который лучше всех на свете понимает собак (в российском прокате — с 28 сентября), историческая драма датского режиссера Николая Арселя «Земля обетованная» (The Promised Land) с Мадсом Миккельсеном о попытке колонизировать Ютландию, боевик Дэвида Финчера «Убийца» с Майклом Фассбендером и Тильдой Суинтон о наемнике, которого внезапно начала мучить совесть, вторая режиссерская работа Брэдли Купера — биографическая лента «Маэстро» (Maestro) о композиторе и дирижере Леонарде Бернстайне, чей образ воплотит сам Купер, картина Софии Копполы «Присцилла» (Priscilla) о Присцилле и Элвисе Пресли, их взаимоотношениях, браке, семейной жизни и разводе, драма Мишеля Франко «Память» (Memory) с Джессикой Честейн, «Я капитан» (Io Capitano) Маттео Гарроне — современная одиссея о путешествии двух молодых людей из Сенегала в Европу, «Дьявола не существует» (Evil Does Not Exist) японского постановщика Рюсукэ Хамагути, «Зеленая граница» (The Green Border) Агнешки Холланд о миграционном кризисе на польско-белорусской границе, научно-фантастическая картина Йоргоса Лантимоса «Бедные-несчастные» (Poor Things) — экранизация одноименного романа шотландского писателя Аласдера Грея, где женщина (Эмма Стоун), спасаясь от мужа-тирана, топится в реке, но супруг (Уиллем Дефо), гениальный ученый, не так прост: он спасает жену путем пересадки мозга их нерожденного ребенка.

Также за «Золотого льва» будут бороться черная комедия Пабло Ларраина «Граф» (El Conde), где чилийский политик Аугусто Пиночет предстает в образе 250-летнего вампира, драма Майкла Манна «Феррари» (Ferrari) с Адамом Драйвером в роли итальянского гонщика и конструктора Энцо Феррари, лента Малгожаты Шумовской и Михала Энглерта «Женщина с...», «Зверь» (La Bête) французского постановщика Бертрана Бонелло, драма Стефана Бризе «Вне сезона» (Hors-Saison), «Инэя» (Enea) Пьетро Кастеллитто с ним же в одной из ролей, «Наконец-то рассвет» (Finally Dawn) Саверио Костанцо о приключениях молодой женщины, отправившейся на прослушивание в качестве статистки на киностудию «Чинечитта» в середине прошлого века, «Любо» (Lubo) Джорджо Диритти о жизни беглого цыгана, которого преследуют в Швейцарии в 1930-е, «Источник» (Origin) Авы ДюВерней, «Теория всего» (The Theory Of Everything) Тима Крогера, «Адажио» (Adagio) Стефано Соллимы и «Святой» (Holly) Фин Трох.

Фильмы Люка Бессона, Дэвида Финчера и Софии Копполы вошли в конкурс 80-го Венецианского кинофестиваля
фото: «Великая ирония»

Вне конкурса в Венеции покажут фильм Уэса Андерсона «Чудесная история Генри Шугара» (The Wonderful Story of Henry Sugar), снятый для Netflix, новую работу французского провокатора Квентина Дюпьё «Дaaaaaaл!» (Daaaaaal!), ленту Вуди Аллена «Великая ирония» (Coup de Chance) — романтический триллер на французском языке в духе его же «Матч поинт», а также картину Романа Полански «Дворец» (The Palace) с Микки Рурком, Фанни Ардан, Александром Петровым и Антоном Пампушным. Действие развернется 31 декабря 1999 года в роскошном швейцарском отеле, где гости-миллионеры готовятся к долгожданному торжеству. Фильм Вуди Аллена выйдет в российский прокат 28 сентября, а работа Романа Полански — 23 ноября.
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№ 1
Pumpkin   25.07.2023 - 15:55
ну кстати очень много хороших и достойных картин будут показывать! а это не может не радовать. не ожидала вообще что-то от Люка Бессона даже увидеть читать далее>>
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Фильмы Люка Бессона, Дэвида Финчера и Софии Копполы вошли в конкурс 80-го Венецианского кинофестиваля фотографии
Фильмы Люка Бессона, Дэвида Финчера и Софии Копполы вошли в конкурс 80-го Венецианского кинофестиваля фотографии
Фильмы Люка Бессона, Дэвида Финчера и Софии Копполы вошли в конкурс 80-го Венецианского кинофестиваля фотографии
Фильмы Люка Бессона, Дэвида Финчера и Софии Копполы вошли в конкурс 80-го Венецианского кинофестиваля фотографии
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