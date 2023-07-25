Фильмы Люка Бессона, Дэвида Финчера и Софии Копполы вошли в конкурс 80-го Венецианского кинофестиваля

Также за «Золотого льва» будут бороться черная комедия Пабло Ларраина «Граф» (El Conde), где чилийский политик Аугусто Пиночет предстает в образе 250-летнего вампира, драма Майкла Манна «Феррари» (Ferrari) с Адамом Драйвером в роли итальянского гонщика и конструктора Энцо Феррари, лента Малгожаты Шумовской и Михала Энглерта «Женщина с...», «Зверь» (La Bête) французского постановщика Бертрана Бонелло, драма Стефана Бризе «Вне сезона» (Hors-Saison), «Инэя» (Enea) Пьетро Кастеллитто с ним же в одной из ролей, «Наконец-то рассвет» (Finally Dawn) Саверио Костанцо о приключениях молодой женщины, отправившейся на прослушивание в качестве статистки на киностудию «Чинечитта» в середине прошлого века, «Любо» (Lubo) Джорджо Диритти о жизни беглого цыгана, которого преследуют в Швейцарии в 1930-е, «Источник» (Origin) Авы ДюВерней, «Теория всего» (The Theory Of Everything) Тима Крогера, «Адажио» (Adagio) Стефано Соллимы и «Святой» (Holly) Фин Трох.
фото: «Великая ирония»
Вне конкурса в Венеции покажут фильм Уэса Андерсона «Чудесная история Генри Шугара» (The Wonderful Story of Henry Sugar), снятый для Netflix, новую работу французского провокатора Квентина Дюпьё «Дaaaaaaл!» (Daaaaaal!), ленту Вуди Аллена «Великая ирония» (Coup de Chance) — романтический триллер на французском языке в духе его же «Матч поинт», а также картину Романа Полански «Дворец» (The Palace) с Микки Рурком, Фанни Ардан, Александром Петровым и Антоном Пампушным. Действие развернется 31 декабря 1999 года в роскошном швейцарском отеле, где гости-миллионеры готовятся к долгожданному торжеству. Фильм Вуди Аллена выйдет в российский прокат 28 сентября, а работа Романа Полански — 23 ноября.
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