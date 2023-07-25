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Роза Хайруллина и Рабит Батулла играют в игру, меняющую их жизни, в трейлере комедии «Бери да помни»

25 июля
2023 год

Новости кино >>
25 июля 2023
В сети появился трейлер комедии «Бери да помни» режиссера Байбулата Батуллы. Премьера фильма состоится на фестивале «Короче», где Батулла уже становился победителем с короткометражной лентой «Половинки». В российский прокат «Бери да помни» выйдет 14 сентября.


По сюжету шестилетний Ильхам проводит лето в деревне, но сильно скучает по родителям. Чтобы развлечь внука, дед Расим вспоминает про легендарную игру «Бери да помни», благодаря которой начинается череда исполнений желаний. Поначалу происходящее не нравится его жене Суфие, но постепенно игра самым невероятным образом меняет как жизнь этой семьи, так и жизнь и мечты всей деревни.

в картине сыграли Рабит Батулла, Роза Хайруллина, Юнус Таиров, Алмаз Хамзин, Нияз Мубаракзянов, Сирень Байрамов, Алина Насибуллина и Нурбек Батуллин.

Роза Хайруллина и Рабит Батулла играют в игру, меняющую их жизни, в трейлере комедии «Бери да помни»

«В детстве я часто играл в «Бери да помни» — это такая детская игра, с которой обычный семейный ужин может превратиться в развлечение. Еще в 2015 году, судя по моим заметкам, я задумал фильм с сюжетным движком в виде этой игры. «Бери да помни» — это история о том, как люди потеряли вкус к жизни, махнули на себя рукой, обижены на свою судьбу. Несмотря на пожилых героев, фильм не про возраст. Такие люди есть и в моем поколении 30-летних. Я сам имею склонность к этой «обиде». Фильм про возможность возродить интерес к жизни, про обретение желания жить. Про то, как важно обрести что-то, что заставляет идти вперед. Косточка из нашей игры – это просто символ надежды: помни про свои мечты, про идеи, про цели, иди к ним. Мы же часто при первой неудаче отметаем свои мечты в стороны. Перед любой мечтой можно отступить. Но лучше этого не делать», — говорит Байбулат Батулла.
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Роза Хайруллина и Рабит Батулла играют в игру, меняющую их жизни, в трейлере комедии «Бери да помни» фотографии
Роза Хайруллина и Рабит Батулла играют в игру, меняющую их жизни, в трейлере комедии «Бери да помни» фотографии
Роза Хайруллина и Рабит Батулла играют в игру, меняющую их жизни, в трейлере комедии «Бери да помни» фотографии
Роза Хайруллина и Рабит Батулла играют в игру, меняющую их жизни, в трейлере комедии «Бери да помни» фотографии
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