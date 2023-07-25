Третий сезон «Естественного отбора» отмечен главным призом аргентинского фестиваля веб-сериалов BUEIFF Web Series

Третий сезон комедийного проекта об отношениях «Естественный отбор
» завоевал главный приз аргентинского фестиваля веб-сериалов BUEIFF Web Series. Проект отмечен в номинации «Лучший веб-сериал», сообщается на сайте
смотра.
Фестиваль BUEIFF проводится несколько раз в году и является частью крупнейшего онлайн-фестиваля Аргентины – Международного киносмотра в Буэнос-Айресе (Buenos Aires International Film Festival (BUEFF).
Ироничный веб-проект «Естественный отбор
» создается с 2020 года. В основу его сценария легли истории неудачных свиданий реальных людей. Три сезона веб-сериала — законченная история о том, как научиться беречь близких и начать понимать себя. Третий сезон «Естественного отбора» — о взрослении. Он объединил героев прошлых сезонов, главных и эпизодических. Ведущую роль исполнил Ефим Петрунин
.
«Фестивали редко берут вторые и, тем более, третьи сезоны сериалов — все охотятся на премьеры. Но «Естественный отбор» снят так, что каждая серия — это что-то новенькое. Приключение со своими героями, темой, юмором. Поэтому финальный сезон «Отбора» пригласили в конкурс уже нескольких больших МКФ, а BUEIFF Web Series мы неожиданно выиграли. Для меня особенно ценно, что «Естественный отбор» смотрят и номинируют в этом году. Кино — это мостик через любые границы. По нему можно пройти: «Ребята, смотрите, мы смеемся над одними шутками, делаем одни ошибки, нам есть, о чем говорить и молчать!». Все наши проекты мы снимаем с таким подтекстом
», — говорит режиссер «Естественного отбора» Кирилл Алехин
. Его слова передает пресс-служба Института развития интернета (ИРИ), при поддержке которого создавался сериал.
В 2023 году «Естественный отбор» вошел в конкурсные программы T.O. Webfest (Канада), Apulia Web Fest (Италия) и еще нескольких международных фестивалей. В 2022-м вышел на онлайн-платформах в Бельгии и Южной Корее.
Проекты ИРИ в третий раз получают награду престижного латиноамериканского онлайн-смотра. В разные годы на BUEIFF Web Series были отмечены «Про людей и про войну
» (2021, лучший веб-сериал) и первый сезон «Естественного отбора» (2022, номинация «Лучшая актриса»). Кроме того, призов фестиваля были удостоены такие отечественные проекты, как «Последний Аксель
» (2021, номинация «Лучший пилот веб-сериала»), «Happy End
» (2021, номинация «Лучший пилот телесериала»), «Псих
» (2021, номинация «Лучшая постановка»), «Батя
» (2022, «Лучший веб-сериал») и другие.
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