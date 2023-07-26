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Виталий Гогунский вернется в «Универ» в роли «пельменного короля»

26 июля
2023 год

Новости кино >>
26 июля 2023

Стартовали съемки сериала «Универ. 13 лет спустя», где сыграют Станислав Ярушин, Анна Хилькевич, Арарат Кещян, Александр Мартынов, Екатерина Молоховская, а также Виталий Гогунский, который вернется к роли Кузи после 10-летнего перерыва. Об этом сообщает пресс-служба телеканала ТНТ.

Виталий Гогунский вернется в «Универ» в роли «пельменного короля»
фото: Пресс-служба ТНТ

Действие развернется спустя три года после того, что зрители увидели в проекте «Универ. 10 лет спустя». Кристина окончательно распрощалась с Антоном (Ярушин), который пытается жить в свое удовольствие и открывает паб. Однако неожиданно в его жизни появляется взрослая дочь, о которой он раньше не знал, из-за чего любителю алкоголя и тусовок предстоит полностью изменить свой образ жизни.

Тем временем Майкл (Кещян) отчаянно пытается вернуть Варю (Молоховская), которая подала на развод из-за измены мужа. А Маша (Хилькевич) в одиночку тащит на себе двоих детей, пока Валя (Мартынов) пропадает на работе в ожидании великого научного открытия. В этот момент в ее жизни неожиданно появляется бывший парень Кузя (Гогунский), который стал богатым бизнесменом и приехал в Москву, чтобы расширить свой бизнес. Но истинная цель «пельменного короля» – вернуть Машу, чувства к которой он сохранил после долгих лет разлуки.

Виталий Гогунский вернется в «Универ» в роли «пельменного короля»
фото: Пресс-служба ТНТ

«Это культовый сериал и культовый персонаж. Все 10 лет мои соцсети были завалены сообщениями от фанатов: «Кузя, вернись». И я в конце концов решил вернуться. Кузя возвращается в сериале «пельменным королем», и я уверен, что всем будет интересно на это посмотреть. Я лично давно не читал ничего смешнее из сценариев – прямо как в те старые добрые времена, в 2008-м году, когда мы ждали каждую серию и смеялись в голос. Когда мы только начинали этот путь, никто не ожидал, что он получится таким долгим, но сейчас я думаю, что за званием самого долгоиграющего сериала мы еще поборемся с «Санта-Барбарой». Я немножко волнуюсь, ведь все-таки уже 11 лет не играл в этом сериале, самому будет интересно вернуться к роли. Тем более, что новые предлагаемые обстоятельства очень яркие. Я в предвкушении!» — говорит Виталий Гогунский.

В качестве постановщика проекта выступит режиссер-дебютант Семен Литовчин. В числе продюсеров — Вячеслав Дусмухаметов, Андрей Левин и Таймураз Бадзиев.

Виталий Гогунский вернется в «Универ» в роли «пельменного короля»
фото: Пресс-служба ТНТ

«Конечно, я рада возвращению и люблю этот проект. Хотя я много принимаю участия в других съемках, «Универ» – это мой родной дом, и свою героиню Машу я знаю буквально от и до. Мне, как и поклонникам сериала, интересно, что происходит с героями, потому что на них выросло, может, даже не одно поколение. Поэтому любопытно смотреть на то, как они развиваются, с какими проблемами сталкиваются. Ведь зритель повзрослел, герои повзрослели, а жизненные проблемы, как правило, остаются актуальными всегда. Мою героиню в новом сезоне ждет любовный треугольник, поэтому всем любопытно увидеть, как будут развиваться отношения между Машей и Валей, между Машей и Кузей и как отреагирует Валентин на появление бывшего Маши в их жизни. А мне как исполнительнице роли Маши Беловой очень хочется привнести еще больше яркости и наполненности в свою героиню», — отмечает Анна Хилькевич.
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Виталий Гогунский вернется в «Универ» в роли «пельменного короля» фотографии
Виталий Гогунский вернется в «Универ» в роли «пельменного короля» фотографии
Виталий Гогунский вернется в «Универ» в роли «пельменного короля» фотографии
Виталий Гогунский вернется в «Универ» в роли «пельменного короля» фотографии
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