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Вор-рецидивист Юрий Стоянов вживается в роль строгой няни в комедии «Артист»

26 июля
2023 год

Новости кино >>
26 июля 2023

В Москве завершились съемки сериала «Артист» с Юрием Стояновым, который примерил на себя сразу 10 образов — от священника и помощника депутата до строгой няни для собственных внуков. А его экранному сыну в исполнении Филиппа БледногоПапины дочки») ради роли пришлось научиться играть на саксофоне. Об этом сообщает пресс-служба онлайн-кинотеатра START, который занимается производством проекта совместно с телеканалом «Россия» при поддержке Института развития интернета.

Вор-рецидивист Юрий Стоянов вживается в роль строгой няни в комедии «Артист»
фото: Пресс-служба онлайн-кинотеатра START

По сюжету вор-рецидивист по кличке Артист (Стоянов) выходит из тюрьмы после третьего срока. Мужчина решает завязать с криминальным прошлым, но для этого ему нужно добраться до награбленного, которое он спрятал в тайнике в своем доме. К этому времени там живут невестка и внуки Артиста, и, чтобы забрать свои воровские трофеи, ему приходится вспомнить театральное прошлое и устроиться няней к собственным внукам.

«В свое время я приучил зрителя к тому, что могу играть женщин. Но в «Городке» это касалось коротких историй, скетчей, где можно было позволить себе баловство, дуракаваляние. Мои героини были иногда карикатурными, а сыграл я их там более трех тысяч. Здесь же совсем другая история. Нужно не просто притвориться женщиной, а сделать так, чтобы все члены моей экранной семьи в это поверили. Особенно дети, у которых особенная чуйка на фальшь. Всего в этом сериале мне предстоит быть десятью людьми, сыгранными одним персонажем, который поставлен в такие обстоятельства, что просто вынужден играть этих разных людей», — рассказывает Юрий Стоянов.

Вор-рецидивист Юрий Стоянов вживается в роль строгой няни в комедии «Артист»
фото: Пресс-служба онлайн-кинотеатра START

«Мой герой еще в детстве был брошен отцом, который вел двойную жизнь и постоянно обманывал семью об источниках своего заработка, — делится Филипп Бледный. — Правда сам персонаж Юрия Николаевича Стоянова не признает себя вором, считая, что судьба вынудила его. Думаю, в этом основной конфликт. Сын разочарован в отце, он не смог простить ему вранье и то, что отец бросил семью, не пытался вернуться обратно. И все же, как мне кажется, где-то за напускной отстраненностью моего героя по отношению к отцу, скрывается большая любовь, она никуда не делась, просто обида ее застилает. Мой герой по профессии бухгалтер и работает в банке. Но наверняка какие-то актерские способности и таланты ему от отца все-таки передались. Мы просто о них еще не знаем».

Несмотря на отсутствие видимых талантов, герой Филиппа Бледного все же проявляет интерес к искусству: в одной из сцен он играет на саксофоне, чтобы впечатлить свою супругу. «Это была песня "Love me tender" Элвиса Пресли. Она достаточно простая для новичка. Музыкальный продюсер START Иван Канаев дал мне свой саксофон и сказал: "Фил, давай, учись играть". На репетициях я сначала пытался имитировать игру на инструменте, а потом даже сам сыграл. Учитывая, сколько сил и времени было потрачено, в кадре должно выглядеть убедительно», — вспоминает Бледный.

Вор-рецидивист Юрий Стоянов вживается в роль строгой няни в комедии «Артист»
фото: Пресс-служба онлайн-кинотеатра START

В сериале также заняты Юрий Ицков, Анна Глаубэ, Наталья Щукина, Антон Шаврин, Влад Воробей, Алексей Демидов, Александр Самойленко, Севастьян Бугаев и другие. Режиссером восьмисерийной комедии стал Дмитрий Грибанов, уже работавший со Стояновым над вторым сезоном «Вампиров средней полосы».

Выход сериала «Артист» запланирован на 2024 год.
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Самое интересное

обсуждение >>
№ 1
Семён Башилов   26.07.2023 - 14:05
Стоянов как всегда великолепен в любом образе. Интересный, очень интересный сюжет, обязательно буду смотерть этот фильм. Уверен об будет наполненин морем позитива и хорошим настроением читать далее>>
Всего сообщений: 1
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Вор-рецидивист Юрий Стоянов вживается в роль строгой няни в комедии «Артист» фотографии
Вор-рецидивист Юрий Стоянов вживается в роль строгой няни в комедии «Артист» фотографии
Вор-рецидивист Юрий Стоянов вживается в роль строгой няни в комедии «Артист» фотографии
Вор-рецидивист Юрий Стоянов вживается в роль строгой няни в комедии «Артист» фотографии
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