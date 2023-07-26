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Светлана Иванова, Ян Цапник и Влад Коноплев сыграют в сериале «Отмороженные» про бандитов, застрявших в криокамере

26 июля
2023 год

Новости кино >>
26 июля 2023

Светлана Иванова, Ян Цапник и Влад Коноплев исполнят главные роли в комедийном сериале «Отмороженные». О старте съемок сообщает пресс-служба видеосервиса Wink.

Светлана Иванова, Ян Цапник и Влад Коноплев сыграют в сериале «Отмороженные» про бандитов, застрявших в криокамере
фото: Пресс-служба видеосервиса Wink

По сюжету четыре бандита в конце девяностых приезжают выбивать из должника деньги, но случайно попадают в криокамеру — и оказываются в 2022 году. Фил, Чак, Вжик и Масса не сразу понимают, что за это время Москва радикально изменилась, их стиль жизни сильно устарел, а у людей вокруг появилось много незнакомых устройств и странных привычек. Хуже всего то, что их близкие стали старше, и теперь кому-то придется заново строить отношения с сыном, ставшим его ровесником, а кому-то — завоевывать сердце уже сильно повзрослевшей подруги. Теперь четверка друзей должна найти себя в новом непонятном мире и отомстить бывшему боссу, который и отправил их в криокамеру.

«‎Для меня сериал "Отмороженные" — это такая история про безусловную любовь сквозь время, пространство и прочие условности, про настоящую дружбу. Проект напоминает мне мой самый любимый фильм "Назад в будущее" — если бы его снимал Тарантино. В целом мне кажется, что это очень классная драйвовая история, которой у нас еще не было, я ничего подобного в русском кино не видела. Я много лет знакома с шоураннером и режиссером проекта Аней Мирохиной, мы давно хотели поработать вместе, и я очень рада, что наши пути сошлись именно в этом проекте. Мне кажется, что может получиться что-то классное, наглое, смешное и смелое»‎, — отметила Светлана Иванова.

Светлана Иванова, Ян Цапник и Влад Коноплев сыграют в сериале «Отмороженные» про бандитов, застрявших в криокамере
фото: Пресс-служба видеосервиса Wink

В актерский состав также вошли Нонна Гришаева, Иван Агапов, Эмилия Спивак, Савелий Наумов, Денис Васильев, Федор Лавров, Алексей Красненков, Даниил Спиваковский, Виктория Агалакова, Кирилл Полухин, Ярослав Заргаров, Карен Арутюнов и другие. Производством проекта занимается телекомпания LEGIO FELIX при участии «НМГ Студии» и поддержке Института развития интернета.

Премьера сериала состоится в онлайн-кинотеатрах Wink и more.tv.
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Самое интересное

обсуждение >>
№ 1
Семён Башилов   26.07.2023 - 14:07
Не уверен что это будет проектом типа "назад в будущее", но почему так много сериалов которые по сюжету берут свое начало в 90ых? Смутно верится что сериал получит призвание, но могу и ошибаться. читать далее>>
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Светлана Иванова, Ян Цапник и Влад Коноплев сыграют в сериале «Отмороженные» про бандитов, застрявших в криокамере фотографии
Светлана Иванова, Ян Цапник и Влад Коноплев сыграют в сериале «Отмороженные» про бандитов, застрявших в криокамере фотографии
Светлана Иванова, Ян Цапник и Влад Коноплев сыграют в сериале «Отмороженные» про бандитов, застрявших в криокамере фотографии
Светлана Иванова, Ян Цапник и Влад Коноплев сыграют в сериале «Отмороженные» про бандитов, застрявших в криокамере фотографии
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