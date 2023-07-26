Светлана Иванова, Ян Цапник и Влад Коноплев сыграют в сериале «Отмороженные» про бандитов, застрявших в криокамере

По сюжету четыре бандита в конце девяностых приезжают выбивать из должника деньги, но случайно попадают в криокамеру — и оказываются в 2022 году. Фил, Чак, Вжик и Масса не сразу понимают, что за это время Москва радикально изменилась, их стиль жизни сильно устарел, а у людей вокруг появилось много незнакомых устройств и странных привычек. Хуже всего то, что их близкие стали старше, и теперь кому-то придется заново строить отношения с сыном, ставшим его ровесником, а кому-то — завоевывать сердце уже сильно повзрослевшей подруги. Теперь четверка друзей должна найти себя в новом непонятном мире и отомстить бывшему боссу, который и отправил их в криокамеру.
«Для меня сериал "Отмороженные" — это такая история про безусловную любовь сквозь время, пространство и прочие условности, про настоящую дружбу. Проект напоминает мне мой самый любимый фильм "Назад в будущее" — если бы его снимал Тарантино. В целом мне кажется, что это очень классная драйвовая история, которой у нас еще не было, я ничего подобного в русском кино не видела. Я много лет знакома с шоураннером и режиссером проекта Аней Мирохиной, мы давно хотели поработать вместе, и я очень рада, что наши пути сошлись именно в этом проекте. Мне кажется, что может получиться что-то классное, наглое, смешное и смелое», — отметила Светлана Иванова.
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