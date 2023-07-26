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Максим Аверин, Елена Яковлева и Мария Куликова вернулись в Склиф

26 июля
2023 год

Новости кино >>
26 июля 2023
В Москве завершились съемки одиннадцатого сезона многосерийной медицинской драмы «Склифосовский» с Максимом Авериным, Еленой Яковлевой и Марией Куликовой. В новом сезоне к актерскому составу присоединился Роман Мадянов, сообщает пресс-служба телеканала «Россия».

Максим Аверин, Елена Яковлева и Мария Куликова вернулись в Склиф
фото: Пресс-служба телеканала «Россия»

В продолжении сериала в коллектив Склифа возвращаются супруги Пастуховы (Дмитрий Миллер и Ольга Павловец) и доктор Куликов (Константин Юшкевич). Гениальный хирург Олег Брагин (Максим Аверин) в свойственной ему манере остается главным магнитом для чрезвычайных происшествий, которые также затрагивают его жену и коллегу Марину (Мария Куликова). Новый главврач Полонский в исполнении Романа Мадянова наводит свои порядки и инициирует кадровые перестановки в Склифе. Старшей медсестре и болтушке Фаине (Ирина Основина) они точно не понравятся, да и ее коллеге Ирине Федоровне (Нина Усатова) лучше быть настороже. Дипломатичная завотделением Павлова (Елена Яковлева) пытается наладить контакт с новым руководством, а вот Кривицкий (Андрей Ильин), наоборот, удивляет своим странным поведением.

Финальный съемочный день сезона стал настоящим испытанием для всей группы «Склифосовского». Директор картины Сабина Парунакян рассказывает: «Это была очень долгая смена на закрытом полигоне, а по сценарию – жуткая авария с пострадавшими. Огромная пробка из игровых автомобилей – 13 легковушек, фура с наглухо врезавшейся в нее машиной, коневозка, автомобиль для транспортировки плазмы… Пиротехники создавали густой туман, но и погода ничуть не отставала: весь день шел проливной дождь, и приходилось работать почти в темноте. В кадре врачи Склифа, как всегда, спешили на помощь, бросив личные дела. А мы в это время создавали артистам на площадке надежный тыл: чтобы избежать реальных неприятностей, были приняты беспрецедентные меры предосторожности».

Премьера одиннадцатого сезона сериала «Склифосовский» состоится в эфире телеканала «Россия».
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Максим Аверин, Елена Яковлева и Мария Куликова вернулись в Склиф фотографии
Максим Аверин, Елена Яковлева и Мария Куликова вернулись в Склиф фотографии
Максим Аверин, Елена Яковлева и Мария Куликова вернулись в Склиф фотографии
Максим Аверин, Елена Яковлева и Мария Куликова вернулись в Склиф фотографии
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