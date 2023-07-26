Следователь Мария Андреева сталкивается с загадочным преступлением в детективе «Ловец снов»

Следователь Алиса Захарова (Мария Андреева) сталкивается с самым загадочным преступлением в своей практике. Показания одного из свидетелей ставят ее в тупик: успешный ресторатор Никита Тарасов (Петр Рыков) подробно описывает все детали произошедшего убийства, но на месте преступления его не было, а убийство он увидел… во сне! С тех пор, как много лет назад бесследно исчез отец Тарасова, Никита вместе с матерью Инной Леонидовной (Ольга Кабо) и сестрой Варварой (Кристина Корбут) каждый год отмечает день рождения пропавшего главы семейства. И именно в этот день видит странный сон: убийство, которого в реальности он не совершал. Никита Тарасов становится главным подозреваемым, но следователь Алиса Захарова чувствует, что в этом деле есть двойное дно.
«Я не снимал подобных историй, и это, безусловно, сработало на интерес. Тут так много персонажей, сюжетных линий, локаций, жанров, событий, что я сразу понял – весь год я буду «творчески сыт» по всем пунктам. Когда снимается такой большой проект, ты, как режиссер, в любом случае успеваешь «высказаться». Конечно, это происходит не прямо, а в мелочах, через полутона, детали. Ну и как отказаться от такой массы любимых и ненавистных актеров? Если посчитать количество говорящих персонажей, могу сказать точно – такую пеструю толпу я еще не «осваивал». В картине есть элементы мелодрамы, детектива, боевика, триллера – целый жанровый коктейль! И, конечно, тайна. Но отличие ее в том, что герои нашего киномира не отыгрывают тревожное присутствие всех спрятанных там загадок, а воспринимают как естественную данность, куда мягче, чем «в жизни». Измененная реальность – наша, но другая. И потому сложно предугадать реакции и поступки наших героев, привыкаешь к тому, что актер как будто сам ведет сюжет, как будто он может прервать сцену в любой момент, встать и выйти, он – хозяин. Мне кажется, это подкупает», – говорит Иван Шурховецкий.
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