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Магическая битва монстров: режиссер Jujutsu Kaisen снимет аниме во вселенной «Ван-Пис»

27 июля
2023 год

Новости кино >>
27 июля 2023
На официальном YouTube-канале популярнейшей пиратской франшизы «Ван-Пис» анонсировали аниме по «Монстрам» (1994) — ранней работе легендарного мангаки Эйитиро Оды.


Сюжет ваншота разворачивается в той же вселенной, что и «Ван-Пис», и рассказывает о самурае Симоцуки Рюме. Странствующий мечник невольно становится участником заговора преступников и ложно обвиняется в краже волшебного Драконьего рога. Однако Рюма выводит настоящих злоумышленников на чистую воду и провозглашается национальным героем после победы над смертоносной рептилией, терроризировавшей горожан. После смерти величайший самурай был превращен доктором Хогбаком в зомби-генерала.

Читать «Магическая битва» — молодой и дерзкий сёнэн-хит
Поставит «Монстров» режиссер «Магической битвы» и «Магической битвы 0» Сон Хо Пак на собственной студии E&H Production, он же заявлен в качестве композитора. Продолжительность аниме будет примерно равна одному ТВ-эпизоду, а вот информации о планируемой дате выхода, к сожалению, пока нет.

Магическая битва монстров: режиссер Jujutsu Kaisen снимет аниме во вселенной «Ван-Пис»

Ваншот «Монстры» был включен в канон «Ван-Пис» благодаря попаданию в сборник рассказов «РАЗЫСКИВАЕТСЯ!» 1998 года.

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Магическая битва монстров: режиссер Jujutsu Kaisen снимет аниме во вселенной «Ван-Пис» фотографии
Магическая битва монстров: режиссер Jujutsu Kaisen снимет аниме во вселенной «Ван-Пис» фотографии
Магическая битва монстров: режиссер Jujutsu Kaisen снимет аниме во вселенной «Ван-Пис» фотографии
Магическая битва монстров: режиссер Jujutsu Kaisen снимет аниме во вселенной «Ван-Пис» фотографии
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