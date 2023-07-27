Магическая битва монстров: режиссер Jujutsu Kaisen снимет аниме во вселенной «Ван-Пис»

На официальном YouTube-канале популярнейшей пиратской франшизы «Ван-Пис
» анонсировали аниме по «Монстрам
» (1994) — ранней работе легендарного мангаки Эйитиро Оды
.
Сюжет ваншота разворачивается в той же вселенной, что и «Ван-Пис», и рассказывает о самурае Симоцуки Рюме. Странствующий мечник невольно становится участником заговора преступников и ложно обвиняется в краже волшебного Драконьего рога. Однако Рюма выводит настоящих злоумышленников на чистую воду и провозглашается национальным героем после победы над смертоносной рептилией, терроризировавшей горожан. После смерти величайший самурай был превращен доктором Хогбаком в зомби-генерала.
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«Магическая битва» — молодой и дерзкий сёнэн-хит
Поставит «Монстров» режиссер «Магической битвы
» и «Магической битвы 0
» Сон Хо Пак
на собственной студии E&H Production
, он же заявлен в качестве композитора. Продолжительность аниме будет примерно равна одному ТВ-эпизоду, а вот информации о планируемой дате выхода, к сожалению, пока нет.
Ваншот «Монстры» был включен в канон «Ван-Пис» благодаря попаданию в сборник рассказов «РАЗЫСКИВАЕТСЯ!» 1998 года.
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