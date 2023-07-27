«Буратино», «Бременские музыканты» и сиквел «Холопа» получат поддержку Фонда кино

Фонд кино опубликовал
результаты конкурса на финансирование производства национальных фильмов компаний-лидеров отечественного кинопроизводства.
фото: «Холоп 2» / Пресс-служба кинокомпании «Централ Партнершип»
Поддержку получат 11 проектов, в числе которых сиквел «Холопа
» Клима Шипенко
, где на перевоспитание отправится героиня Аглаи Тарасовой
(Милош Бикович
также в касте), приквел успешной франшизы «Последний богатырь
» — «Финист. Первый богатырь
» с Кириллом Зайцевым
и Юлией Пересильд
, «Руки вверх
» об одноименной музыкальной группе во главе с Сергеем Жуковым
, третья часть «Льда
» и «Буратино
» Игоря Волошина
, который сейчас работает над «Волшебником изумрудного города
».
Также в список включены фантастический мюзикл Алексея Нужного
«Бременские музыканты
» с Константином Хабенским
, Тихоном Жизневским
, Ириной Горбачевой
, Марией Ароновой
и Сергеем Буруновым
(но уже без Юры Борисова
), приключенческий фильм «Кракен
», где главные роли исполнят Александр Петров
и Виктор Добронравов
, а режиссерское кресло займет Николай Лебедев
, «Северный полюс - 8
» Александра Котта
с Евгением Мироновым
и Андреем Мерзликиным
, политический триллер «Бейрут
» по сценарию Олега Маловичко
, спортивный фильм «Первый на Олимпе
» Артема Михалкова
и шпионско-приключенческая картина «Гуантанамера
» Сергея Мокрицкого
.
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