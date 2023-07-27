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«Буратино», «Бременские музыканты» и сиквел «Холопа» получат поддержку Фонда кино

27 июля
2023 год

Новости кино >>
27 июля 2023

Фонд кино опубликовал результаты конкурса на финансирование производства национальных фильмов компаний-лидеров отечественного кинопроизводства.

«Буратино», «Бременские музыканты» и сиквел «Холопа» получат поддержку Фонда кино
фото: «Холоп 2» / Пресс-служба кинокомпании «Централ Партнершип»

Поддержку получат 11 проектов, в числе которых сиквел «Холопа» Клима Шипенко, где на перевоспитание отправится героиня Аглаи Тарасовой (Милош Бикович также в касте), приквел успешной франшизы «Последний богатырь» — «Финист. Первый богатырь» с Кириллом Зайцевым и Юлией Пересильд, «Руки вверх» об одноименной музыкальной группе во главе с Сергеем Жуковым, третья часть «Льда» и «Буратино» Игоря Волошина, который сейчас работает над «Волшебником изумрудного города».

Также в список включены фантастический мюзикл Алексея Нужного «Бременские музыканты» с Константином Хабенским, Тихоном Жизневским, Ириной Горбачевой, Марией Ароновой и Сергеем Буруновым (но уже без Юры Борисова), приключенческий фильм «Кракен», где главные роли исполнят Александр Петров и Виктор Добронравов, а режиссерское кресло займет Николай Лебедев, «Северный полюс - 8» Александра Котта с Евгением Мироновым и Андреем Мерзликиным, политический триллер «Бейрут» по сценарию Олега Маловичко, спортивный фильм «Первый на Олимпе» Артема Михалкова и шпионско-приключенческая картина «Гуантанамера» Сергея Мокрицкого.
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