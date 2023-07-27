«Буратино», «Бременские музыканты» и сиквел «Холопа» получат поддержку Фонда кино

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Максим Аверин, Елена Яковлева и Мария Куликова вернулись в Склиф

Мини-сериал про каннибализм в большом городе

Следователь Мария Андреева сталкивается с загадочным преступлением в детективе «Ловец снов»

Алексей Розин и Любовь Толкалина снимаются в криминальной комедии о наследии 90-х

«Неудержимые 3»: В бой идут не одни старики

Мифы и легенды об абсолютном авторе

Французский режиссёр предстанет перед судом в феврале 2024 года

Николя Бедоса обвиняют в нескольких изнасилованиях и домогательствах

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Наоми Уоттс призналась, что пережила менопаузу в 36 лет

Что не помешало ей родить двоих сыновей и выйти замуж в 54