Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кинокарта
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Фильм «Привет, мама» с Аглаей Тарасовой покажут на кинофестивале в Сан-Себастьяне

27 июля
2023 год

Новости кино >>
27 июля 2023

Международная премьера фильма «Привет, мама» Или Малаховой состоится в рамках 71-го Международного кинофестиваля в Сан-Себастьяне, который пройдет с 22 по 30 сентября. Картина заявлена в секции «Новые режиссеры» (New Directors), сообщается на сайте смотра.

Фильм «Привет, мама» с Аглаей Тарасовой покажут на кинофестивале в Сан-Себастьяне
фото: «Привет, мама» / Пресс-служба онлайн-кинотеатра START

Главной героине Кире (Дарья Савельева) 36 лет, она работает в колл-центре аэропорта Пулково и живет со своей младшей сестрой Верой (Аглая Тарасова) и двумя племянницами от разных отцов. Несколько лет назад их мама, выгнавшая когда-то сестер из дома, пропала без вести. Кире пора признать смерть матери и двигаться дальше: получить свидетельство о смерти, вступить в наследство, разъехаться с сестрой и племянницами. Начать жить наконец-то своей жизнью. Но Кира не хочет ничего менять, она искренне любит «такую» семью, состоящую из сестер, и мечтает лишь о том, что исчезнувшая мать чудом вернется. Российская премьера «Привет, мама» состоится в рамках конкурсной программы 31-го Фестиваля российского кино «Выборг», который пройдет с 4 по 11 августа.

Фильм «Привет, мама» с Аглаей Тарасовой покажут на кинофестивале в Сан-Себастьяне
фото: «Привет, мама» / Пресс-служба онлайн-кинотеатра START

Также в программу «Новые режиссеры» попал фильм «Баурына салу» Асхата Кучинчерекова, представляющего Казахстан. По сюжету, согласно старинной казахской традиции «баурына салу», Ерсултана после рождения отдали на воспитание бабушке. Когда мальчику исполнилось 12 лет, бабушки не стало, и ему пришлось вернуться к родителям, которых он совсем не знает.

Кроме того, в секции, посвященной работам молодых кинематографистов, представлены картины авторов из Китая, Японии, Индии, Ирана, Канады, США, Аргентины, Франции, Испании и Германии.
версия для печати

Самое интересное

обсуждение >>
№ 1
babydylnova   27.07.2023 - 16:20
Пока непонятно, что из себя представляет фильм. Уверен, что сомнительный материал не стали бы показывать на таком фестивале. Так что посмотрим, что получилось. читать далее>>
Всего сообщений: 1
Своё сообщение Вы можете оставить здесь >>
персоны
Наиля МалаховаДарья СавельеваАглая Тарасова
фильмы
Привет, мама

фотографии >>
Фильм «Привет, мама» с Аглаей Тарасовой покажут на кинофестивале в Сан-Себастьяне фотографии
Фильм «Привет, мама» с Аглаей Тарасовой покажут на кинофестивале в Сан-Себастьяне фотографии
Фильм «Привет, мама» с Аглаей Тарасовой покажут на кинофестивале в Сан-Себастьяне фотографии
Фильм «Привет, мама» с Аглаей Тарасовой покажут на кинофестивале в Сан-Себастьяне фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Кинокарта

День рождения >>

Валентина Березуцкая
Анастасия Вознесенская
Вадим Ганшин
Ефим Каменецкий
Сергей Лавыгин
Марис Лиепа
Марьяна Полтева
Николай Черкасов
Яна Шивкова
Бурвиль
Клифф Кертис
Николай Костер-Валдау
Джулиан МакМэхон
Джонатан Риз Майерс
Барбара Рудник
Магдалена Ружчка
все родившиеся 27 июля >>

Афиша кино >>

Свинка
драма, триллер, фильм ужасов
Испания, 2022
Реинкарнация. Новая глава
мистика, триллер, фильм ужасов
Австралия, 2023
Девичник: Убойная ночь
боевик, триллер
США, 2023
Хвостатые пришельцы
детский фильм, приключения, семейное кино, фэнтези
США, 2023
Бизнес по-русски
комедия
Россия, 2022
Лучшие дни
музыкальный фильм
Великобритания, 2023
Мишки-обнимашки
детский фильм, приключения, семейное кино
Китай, Польша, 2022
О чём говорят незнакомцы
драма, комедия, экранизация
Испания, 2023
Пингвинёнок Пороро: Нападение монстров
детский фильм, приключения
Южная Корея, 2022
Хельмут Ньютон: Отвратительный и великолепный
биография
Германия, 2020
Чужак
боевик
Франция, 2023
За Палыча!
комедия
Россия, 2023
все фильмы в прокате >>

что почитать?