Фильм «Привет, мама» с Аглаей Тарасовой покажут на кинофестивале в Сан-Себастьяне

Международная премьера фильма «Привет, мама» Или Малаховой состоится в рамках 71-го Международного кинофестиваля в Сан-Себастьяне, который пройдет с 22 по 30 сентября. Картина заявлена в секции «Новые режиссеры» (New Directors), сообщается на сайте смотра.
Главной героине Кире (Дарья Савельева) 36 лет, она работает в колл-центре аэропорта Пулково и живет со своей младшей сестрой Верой (Аглая Тарасова) и двумя племянницами от разных отцов. Несколько лет назад их мама, выгнавшая когда-то сестер из дома, пропала без вести. Кире пора признать смерть матери и двигаться дальше: получить свидетельство о смерти, вступить в наследство, разъехаться с сестрой и племянницами. Начать жить наконец-то своей жизнью. Но Кира не хочет ничего менять, она искренне любит «такую» семью, состоящую из сестер, и мечтает лишь о том, что исчезнувшая мать чудом вернется. Российская премьера «Привет, мама» состоится в рамках конкурсной программы 31-го Фестиваля российского кино «Выборг», который пройдет с 4 по 11 августа.
Также в программу «Новые режиссеры» попал фильм «Баурына салу» Асхата Кучинчерекова, представляющего Казахстан. По сюжету, согласно старинной казахской традиции «баурына салу», Ерсултана после рождения отдали на воспитание бабушке. Когда мальчику исполнилось 12 лет, бабушки не стало, и ему пришлось вернуться к родителям, которых он совсем не знает.
Кроме того, в секции, посвященной работам молодых кинематографистов, представлены картины авторов из Китая, Японии, Индии, Ирана, Канады, США, Аргентины, Франции, Испании и Германии.
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