Хелен Миррен предстала в образе «железной леди» Израиля в трейлере драмы «Голда. Судный день»

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«Шпион по соседству»: Патронаж и шпионаж

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«Нужно не цепляться за фактуру, а бросаться в новый материал»: молодые актеры о сериале «Разрешите обратиться» и своем пути в профессию

Андрей Гальченко, Даня Киселев, Анна Завтур и Александра Киселева рассуждают о своих персонажах и российской киноиндустрии