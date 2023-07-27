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Хелен Миррен предстала в образе «железной леди» Израиля в трейлере драмы «Голда. Судный день»

27 июля
2023 год

Новости кино >>
27 июля 2023
В сети появился дублированный трейлер исторической драмы «Голда. Судный день», сюжет которой основан на реальных событиях. Главную роль исполнила Хелен Миррен. В российский прокат картина выходит 7 сентября.



1973 год. «Война судного дня» в самом разгаре. Соседние страны атакуют Израиль в надежде вернуть себе потерянные территории. Конфликт грозит принять общемировой масштаб. Урегулировать его предстоит Голде Меир – премьер-министру Израиля. Груз ответственности за судьбу страны и мира еще тяжелее потому, что за фасадом «железной леди» Голда прячет один жизненно важный секрет.

Это новый проект сценариста сериала «Чисто английские убийства» и драмы «Примадонна» Николаса Мартина и режиссера-обладателя премии «Оскар» и двух призов Берлинского фестиваля Гая Наттива.

Мировая премьера картины «Голда. Судный день» состоялась на Берлинском международном кинофестивале в феврале 2023 года.
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Хелен МирренГай Наттив
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Голда. Судный день

фотографии >>
Хелен Миррен предстала в образе «железной леди» Израиля в трейлере драмы «Голда. Судный день» фотографии
Хелен Миррен предстала в образе «железной леди» Израиля в трейлере драмы «Голда. Судный день» фотографии
Хелен Миррен предстала в образе «железной леди» Израиля в трейлере драмы «Голда. Судный день» фотографии
Хелен Миррен предстала в образе «железной леди» Израиля в трейлере драмы «Голда. Судный день» фотографии
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