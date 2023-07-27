Хелен Миррен предстала в образе «железной леди» Израиля в трейлере драмы «Голда. Судный день»

В сети появился дублированный трейлер исторической драмы «Голда. Судный день
», сюжет которой основан на реальных событиях. Главную роль исполнила Хелен Миррен
. В российский прокат картина выходит 7 сентября.
1973 год. «Война судного дня» в самом разгаре. Соседние страны атакуют Израиль в надежде вернуть себе потерянные территории. Конфликт грозит принять общемировой масштаб. Урегулировать его предстоит Голде Меир – премьер-министру Израиля. Груз ответственности за судьбу страны и мира еще тяжелее потому, что за фасадом «железной леди» Голда прячет один жизненно важный секрет.
Это новый проект сценариста сериала «Чисто английские убийства
» и драмы «Примадонна
» Николаса Мартина
и режиссера-обладателя премии «Оскар» и двух призов Берлинского фестиваля Гая Наттива
.
Мировая премьера картины «Голда. Судный день» состоялась на Берлинском международном кинофестивале в феврале 2023 года.
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