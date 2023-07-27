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Евгений Стычкин снимет сериал об Олимпиаде-80

27 июля
2023 год

Новости кино >>
27 июля 2023
Евгений Стычкин выступит режиссером сериала «Олимпиада» о подготовке и проведении XXII Летних Олимпийских игр на рубеже семидесятых и восьмидесятых. Производством проекта займется Плюс Студия и компания «Лунапарк», сообщает пресс-служба Кинопоиска.

Евгений Стычкин снимет сериал об Олимпиаде-80
фото: Евгений Стычкин в сериале «Нулевой пациент»

Право провести Олимпиаду-80 СССР получил, опередив в голосовании США со столицей Игр в Лос-Анджелесе. Этот турнир должен был стать событием для всего мира, ради которого Советский Союз был готов приподнять железный занавес. Для тех, кто работал над организацией турнира, и спортсменов, которые к нему готовились, Олимпийские игры в Москве стали смыслом жизни и одновременно большой трагедией, когда более 60 стран бойкотировали Олимпиаду.

Главным героем нового сериала станет сын советского функционера, которого после очередного скандала отправляют на исправление в оргкомитет Олимпиады-80, где он начнет работать простым волонтером. Его начальником будет дочь высокопоставленного военного, и она не собирается делать никаких поблажек избалованному парню из богатой семьи. Оказавшись по ту сторону афиши мирового события, он познакомится с разными людьми, которые изменят его взгляды на жизнь – со спортсменами, тренерами и другими волонтерами. Их глазами он увидит всю драму вокруг подготовки к большому турниру, который был на грани срыва.

Щоураннером проекта стала Александра Ремизова, которая ранее спродюсировала для Кинопоиска сериалы «Монастырь» и «Нулевой пациент», режиссером которого выступил Стычкин. Над сценарием работал Михаил Покрасс. Кастингом «Олимпиады» занимается Ольга Хенкина.

Съемки стартуют в августе и пройдут в Москве и Узбекистане. Премьера сериала запланирована на 2024 год.
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№ 1
Семён Башилов   27.07.2023 - 20:18
Отличный сериал по задумке от Евгения Стычкина. Знаю его по работе над фильмом "Гоголь". Этот фильм и его продолжения получилось просто шедевральными. Уверен что новый проект будет не хуже читать далее>>
Всего сообщений: 1
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