Евгений Стычкин снимет сериал об Олимпиаде-80

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Актёр считает, что настало время единения

«От злословия мне плохо»: Максим Аверин высказался о полемике вокруг уехавших из России артистов

В ночь с 24 на 25 июля, 00:15, viju TV1000

«Джобс. Империя соблазна»: Спасибо, что живой

Продакшен «Пензфильммаш» о сериале «Тяни, Сундук» и грядущих планах

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Следователь Мария Андреева сталкивается с загадочным преступлением в детективе «Ловец снов»

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Что не помешало ей родить двоих сыновей и выйти замуж в 54

Наоми Уоттс призналась, что пережила менопаузу в 36 лет

Максим Аверин, Елена Яковлева и Мария Куликова вернулись в Склиф

Интервью

«Нужно не цепляться за фактуру, а бросаться в новый материал»: молодые актеры о сериале «Разрешите обратиться» и своем пути в профессию

Андрей Гальченко, Даня Киселев, Анна Завтур и Александра Киселева рассуждают о своих персонажах и российской киноиндустрии