Иван Оганесян остался «Последним из стаи»

В Минске стартовали съемки детективного сериала «Последний из стаи» с Иваном Оганесяном. Об этом сообщает пресс-служба телеканала НТВ.
фото: Пресс-служба НТВ
Майор Панфилов и система, которой он служит, – понятия несовместимые. Он волк-одиночка, потому что всякая команда для него – это стая, а стаи он еще с юности ненавидит. Новое расследование ведет Панфилова на малую родину в Таламу. Ехать туда ему не хочется, но придется: неожиданно умирает мать, которую он не видел много лет. Там его встречает бывшая любовь Аля, а также все то, что он давно оставил в прошлом и в себе похоронил. И даже чувство вины перед матерью не способно надолго задержать его в месте, куда он никогда не хотел вернуться. Но Алю неожиданно убивают, и Панфилов понимает, что теперь он обязан остаться, потому что слишком много задолжал живым.
«Мой герой сложный, надломленный, очень неоднозначный, он суровый и в то же время ищущий любви и понимания. Тяжелое прошлое сделало его непримиримым и неприступным, при этом в работе он неистов, он буквально одержим ею. Это в некотором смысле сублимация, и это тоже не дает ему возможности обрести простое человеческое счастье», — рассказывает Иван Оганесян.
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