Иван Оганесян остался «Последним из стаи»

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В Париже состоялась церемония прощания с франко-британской актрисой

Шарлотта Генсбур, Катрин Денёв и Ванесса Паради простились с Джейн Биркин

«Нина», «Осьминог» и «Блондинка» включены в конкурсную программу XXXI Фестиваля российского кино «Выборг»

Интервью

«Нужно не цепляться за фактуру, а бросаться в новый материал»: молодые актеры о сериале «Разрешите обратиться» и своем пути в профессию

Андрей Гальченко, Даня Киселев, Анна Завтур и Александра Киселева рассуждают о своих персонажах и российской киноиндустрии