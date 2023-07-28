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Иван Оганесян остался «Последним из стаи»

28 июля
2023 год

Новости кино >>
28 июля 2023
В Минске стартовали съемки детективного сериала «Последний из стаи» с Иваном Оганесяном. Об этом сообщает пресс-служба телеканала НТВ.

Иван Оганесян остался «Последним из стаи»
фото: Пресс-служба НТВ

Майор Панфилов и система, которой он служит, – понятия несовместимые. Он волк-одиночка, потому что всякая команда для него – это стая, а стаи он еще с юности ненавидит. Новое расследование ведет Панфилова на малую родину в Таламу. Ехать туда ему не хочется, но придется: неожиданно умирает мать, которую он не видел много лет. Там его встречает бывшая любовь Аля, а также все то, что он давно оставил в прошлом и в себе похоронил. И даже чувство вины перед матерью не способно надолго задержать его в месте, куда он никогда не хотел вернуться. Но Алю неожиданно убивают, и Панфилов понимает, что теперь он обязан остаться, потому что слишком много задолжал живым.

«Мой герой сложный, надломленный, очень неоднозначный, он суровый и в то же время ищущий любви и понимания. Тяжелое прошлое сделало его непримиримым и неприступным, при этом в работе он неистов, он буквально одержим ею. Это в некотором смысле сублимация, и это тоже не дает ему возможности обрести простое человеческое счастье», — рассказывает Иван Оганесян.

Иван Оганесян остался «Последним из стаи»
фото: Пресс-служба НТВ

В сериале также снимаются Светлана Антонова, Елизавета Нилова, Сергей Комаров, Никита Плащевский, Дмитрий Сутырин, Валерия Моисеева, Мария Тухарь и другие. Режиссерское кресло занял Сергей Гиргель.

Производством проекта занимается «Киностудия КИТ» совместно с компанией «Первая студия».
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Иван Оганесян остался «Последним из стаи» фотографии
Иван Оганесян остался «Последним из стаи» фотографии
Иван Оганесян остался «Последним из стаи» фотографии
Иван Оганесян остался «Последним из стаи» фотографии
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