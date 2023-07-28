Михаил Пореченков стал мэром Полярного

В третьем сезоне главный герой Витя (Михаил Пореченков) вынужден стать мэром Полярного. Ему предстоит разобраться с проблемами, которые приберег для него бывший глава города Новиков (Ян Цапник). Витя также наживает себе нового противника – молодого и наглого Ломаева (Александр Ратников). Кроме профессиональных трудностей появляются и семейные: в новом сезоне Витя становится отцом. А на помощь молодым родителям приходит Антонина Васильевна, заслуженный учитель русского языка и литературы. Она принимает на себя роль не только любящей бабушки для внука, но и строгой тещи для главного героя.
«"Полярный 3" – это новый виток истории. Он будет интересен каждому зрителю — независимо от того, смотрел ли человек предыдущие сезоны или нет. Каждый герой в третьем сезоне раскроется с новой интересной стороны и пройдет проверку на прочность. Кино делается три раза: в сценарии, на съемках и монтаже. Два из них мы уже прошли и впереди нас ждет финальный этап. Мы будем стараться изо всех сил, чтобы история получилась по-настоящему смешной, трогательной и семейной», — говорит режиссер третьего сезона Илья Аксенов («Капельник»).
фото: Пресс-служба кинокомпании 1-2-3 Production
Бóльшая часть съемок проходила в городе Кировск (Мурманская область). И самым серьезным испытанием для команды стал снег: чтобы поставить аппаратуру, приходилось расчищать сугробы в два человеческих роста. Порой в этих сугробах находили машины горожан, которые, видимо, стояли на улице с осени.
Премьера третьего сезона «Полярного» состоится на телеканале ТНТ.
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