Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Церемония вручения премии «Эмми» перенесена из-за забастовки актеров и сценаристов в Голливуде

28 июля
2023 год

Новости кино >>
28 июля 2023
75-я Церемония вручения телевизионной премии «Эмми», которая была намечена на 18 сентября, перенесена из-за забастовки актеров и сценаристов в Голливуде, сообщает Variety.

Церемония вручения премии «Эмми» перенесена из-за забастовки актеров и сценаристов в Голливуде
фото: Danny Moloshok / Invision / AP

Новая дата мероприятия пока не назначена. Академия телевизионных наук и искусств США, которая присуждает «Эмми», планирует вручить награды в ноябре. Однако телеканал Fox, транслирующий церемонию, склоняется к переносу на январь 2024 года. При этом даты финального этапа голосования за победителей останутся прежними — с 17 по 28 августа.

Это первый перенос церемонии с 2001 года, когда вручение наград было отложено в связи с терактами 11 сентября и участием США в военном конфликте в Афганистане.

Номинанты на премию были объявлены 12 июля, менее чем за 48 часов до начала забастовки актеров, которая стала причиной приостановки и переноса съемок многих кинопроектов.
версия для печати

обсуждение >>
№ 2
Pumpkin   28.07.2023 - 19:54
блин а с забастовкой вообще собираются что-то делать? ну они уже какой месчц бастуют и ничего как-то даже не происходит, никто никак на это не реагирует читать далее>>
№ 1
Матвей Брикун   28.07.2023 - 19:15
Не удивительно. В последние пару лет перенос, это нормальное дело. Правда большой разницы нет, когда огласят, могут сделать удаленно. читать далее>>
Всего сообщений: 2
Своё сообщение Вы можете оставить здесь >>

анонс

Скорбим

Нина Дробышева
27 июля ушла из жизни актриса Нина Дробышева.
Андрей Бабенко
24 июля ушёл из жизни актёр Андрей Бабенко.

День рождения >>

Владимир Басов
Наталия Белохвостикова
Марианна Вертинская
Валерий Дьяченко
Ирина Ефремова
Ксения Каталымова
Егор Клеймёнов
Инна Макарова
Максим Матвеев
Антон Эльдаров
Лука Барбарески
Элизабет Беркли
Джо Е. Браун
Моник ван де Вен
Руди Вэлли
Рольф Людвиг
Леонор Уотлинг
все родившиеся 28 июля >>

Афиша кино >>

Свинка
драма, триллер, фильм ужасов
Испания, 2022
Реинкарнация. Новая глава
мистика, триллер, фильм ужасов
Австралия, 2023
За Палыча!
комедия
Россия, 2023
Девичник: Убойная ночь
боевик, триллер
США, 2023
Хвостатые пришельцы
детский фильм, приключения, семейное кино, фэнтези
США, 2023
Бизнес по-русски
комедия
Россия, 2022
Лучшие дни
музыкальный фильм
Великобритания, 2023
Мишки-обнимашки
детский фильм, приключения, семейное кино
Китай, Польша, 2022
О чём говорят незнакомцы
драма, комедия, экранизация
Испания, 2023
Пингвинёнок Пороро: Нападение монстров
детский фильм, приключения
Южная Корея, 2022
Хельмут Ньютон: Отвратительный и великолепный
биография
Германия, 2020
Чужак
боевик
Франция, 2023
все фильмы в прокате >>

что почитать?

«Нужно не цепляться за фактуру, а бросаться в новый материал»: молодые актеры о сериале «Разрешите обратиться» и своем пути в профессию
Интервью
«Нужно не цепляться за фактуру, а бросаться в новый материал»: молодые актеры о сериале «Разрешите обратиться» и своем пути в профессию
Андрей Гальченко, Даня Киселев, Анна Завтур и Александра Киселева рассуждают о своих персонажах и российской киноиндустрии
6 комментариев
Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен