Церемония вручения премии «Эмми» перенесена из-за забастовки актеров и сценаристов в Голливуде

75-я Церемония вручения телевизионной премии «Эмми», которая была намечена на 18 сентября, перенесена из-за забастовки актеров и сценаристов в Голливуде, сообщает Variety.
фото: Danny Moloshok / Invision / AP
Новая дата мероприятия пока не назначена. Академия телевизионных наук и искусств США, которая присуждает «Эмми», планирует вручить награды в ноябре. Однако телеканал Fox, транслирующий церемонию, склоняется к переносу на январь 2024 года. При этом даты финального этапа голосования за победителей останутся прежними — с 17 по 28 августа.
Это первый перенос церемонии с 2001 года, когда вручение наград было отложено в связи с терактами 11 сентября и участием США в военном конфликте в Афганистане.
Номинанты на премию были объявлены 12 июля, менее чем за 48 часов до начала забастовки актеров, которая стала причиной приостановки и переноса съемок многих кинопроектов.
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