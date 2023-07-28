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Лили Коллинз в образе куклы, а Том Хэнкс на Луне: успех «Барби» позволит компании Mattel создавать новые фильмы о своих игрушках

28 июля
2023 год

Новости кино >>
28 июля 2023

Фильм Греты Гервиг «Барби» заработал в США за первый уик-энд $155 млн, установив годовой рекорд по кассовым сборам. Успех картины был частью стратегии американской компании Mattel, занимающейся производством игрушек. Mattel планирует развивать собственную киновселенную, предполагая в том числе продолжение «Барби», сообщает Variety.

Лили Коллинз в образе куклы, а Том Хэнкс на Луне: успех «Барби» позволит компании Mattel создавать новые фильмы о своих игрушках
фото: «Барби»

В 2018 году после спада продаж Mattel назначила нового гендиректора компании — Инона Крейза, задумавшего сделать игрушки героями фильмов, которые должны становиться хитами.

«Ассортимент кукол Барби очень разнообразен: у Барби есть семья, ее вселенная очень детализирована. Это дает множество возможностей. Мы хотели сделать первый фильм популярным, что в свою очередь позволило бы двигаться дальше, рассуждать о запуске последующих частей. Успешные фильмы порождают новые успешные фильмы, а наша цель — создавать кинофраншизы», — говорит Инон Крейз.

Лили Коллинз в образе куклы, а Том Хэнкс на Луне: успех «Барби» позволит компании Mattel создавать новые фильмы о своих игрушках
фото: «Эмили в Париже» / Netflix

На данный момент в разработке находится 14 проектов об игрушках Mattel, о многих из которых уже было объявлено ранее. Так, Лили Коллинз исполнит главную роль в фильме о кукле Полли Покет. За режиссуру и сценарий отвечает Лина ДанэмДевочки»), а производством займется студия MGM. Джей Джей АбрамсСтартрек: Возмездие») выступит продюсером ленты об игрушечных машинках Hot Wheels. По его словам, адаптация будет приземленной и смелой. Работать над ней будет студия Warner Bros. Также планируется картина о фиолетовом динозавре Барни, который спродюсирует оскароносный актер Дэниэл КалуяИуда и черный мессия»). Проект описывается как сюрреалистический фильм в духе работ студии A24. Продюсер «Барби» Робби Бреннер отмечает, что он будет более взрослым и нестандартным, и также называет в качестве референсов «Быть Джоном Малковичем» и «Адаптацию» Спайка Джонза. Том Хэнкс снимется в ленте про игрушечного астронавта из 1960-х годов майора Мэтта Мэйсона, который живет и работает на Луне. За сценарий отвечают Майкл Чабон и Акива Голдсман. Вин Дизель примет участие в фильме про боксеров-роботов из настольной игры Rock ‘Em Sock ‘Em Robots. Режиссер «Бала монстров» Марк Форстер снимет фэнтези по мотивам детского мультсериала о паровозике Томасе.
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