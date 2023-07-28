Равшана Куркова и Алексей Маклаков сыграют в семейной комедии «Не одна дома»

По сюжету Маша Каметова, ученица 5 класса, узнает, что на несколько дней должна остаться дома одна, так как ее родители вынуждены уехать в срочную командировку. Присмотреть за Машей должна будет няня, которую нашли через онлайн-сервис. Но, попав в богатый дом, няня вызывает своего компаньона, чтобы тот помог организовать ограбление. Узнав о планах воров, с помощью умной колонки и различных электронных приспособлений девочка готовит няне и ее сообщнику самые разные и неожиданные ловушки.
Кинотеатральная премьера намечена на весну 2024 года.
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