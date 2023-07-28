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Равшана Куркова и Алексей Маклаков сыграют в семейной комедии «Не одна дома»

28 июля
2023 год

Новости кино >>
28 июля 2023
Стартовали съемки семейной комедии «Не одна дома» режиссера Василия Свиридова. В фильме сыграют Равшана Куркова, Алексей Маклаков, Александр Головин, Дима Калихов, Юлиана Михневич, певец Дава и юные блогеры Милана Хаметова и Василиса Кукояка. Об этом сообщается в Telegram-канале дистрибьюторской компании Arna Media, которая представляет права проекта на территории СНГ.

Равшана Куркова и Алексей Маклаков сыграют в семейной комедии «Не одна дома»
фото: Telegram-канал компании Arna Media

По сюжету Маша Каметова, ученица 5 класса, узнает, что на несколько дней должна остаться дома одна, так как ее родители вынуждены уехать в срочную командировку. Присмотреть за Машей должна будет няня, которую нашли через онлайн-сервис. Но, попав в богатый дом, няня вызывает своего компаньона, чтобы тот помог организовать ограбление. Узнав о планах воров, с помощью умной колонки и различных электронных приспособлений девочка готовит няне и ее сообщнику самые разные и неожиданные ловушки.

Кинотеатральная премьера намечена на весну 2024 года.
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Александр ГоловинДмитрий КалиховРавшана КурковаАлексей МаклаковДавид МанукянЮлианна Михневич

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Равшана Куркова и Алексей Маклаков сыграют в семейной комедии «Не одна дома» фотографии
Равшана Куркова и Алексей Маклаков сыграют в семейной комедии «Не одна дома» фотографии
Равшана Куркова и Алексей Маклаков сыграют в семейной комедии «Не одна дома» фотографии
Равшана Куркова и Алексей Маклаков сыграют в семейной комедии «Не одна дома» фотографии
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