Как получить приглашение на свадьбу Сейлор Мун: главные новости аниме за неделю

Международный кинофестиваль в Торонто впервые в истории начнется с показа японской кинопродукции: местные отборщики не смогли устоять перед чарами «Как поживаете?» Хаяо Миядзаки (ранее студия Ghibliзаявляла, что новая работа мэтра обойдется без рекламы, промо-кадров, трейлера и визитов на мировые смотры). На полочке Дзюндзи Ито появилась новая награда: с прошедшего Comic-Con в Сан-Диего мастер хоррор-манги увез фирменную «Чернильницу», отмечающую его вклад в индустрию комиксов и фандом (и успел сфоткаться в коробке «Барби»). Официальный сайт «Предсмертного списка зомби» объявил о задержке четвертого эпизода сериала: во всем винят неназванные производственные трудности. Достижения Дайсукэ Дзигена, верного друга и напарника Люпена, наконец-то оценили по достоинству: игровой фильм про мастера на все виды вооружения дебютирует на стриминге Amazon Prime 13 октября. Усаги Цукино теперь — замужняя женщина: в промо-ролике к аниме «Красавица-воин Сейлор Мун: Космос» защитница Земли в сэра-фуку ответила «Да» на предложение руки и сердца от Мамору Тибы — совет да любовь!
В небольшом ветреном городке, затерявшемся в горах, бок о бок живут люди, боги и ёкаи. Одним жарким летним днем обычный 20-летний кот-долгожитель Бутио внезапно превращается в нэкомату. Теперь двухвостый демон должен социализироваться в обществе и узнать причину своей эволюции. Вместе с лисой-обортнем Юри они поступают в академию для мифических существ «Бакэгаку».
Манга впервые появилась в Твиттере в августе 2017 года, а в июле 2018–го издательство East Press выпустило её на онлайн-площадке Mato Grosso.
В местечке Оригон в районе Кита-ку города Кобе, построенном по образцу американской субурбии, проживает состоятельная бездетная пара Сонояма. Однажды супруги усыновляют очаровательного подростка Хитори. На самом же деле это близнецы Миги и Дали, которые ловко меняются местами и играют роль одного человека, чтобы выяснить правду о смерти матери.
Новая серия посвящена вампирам времен Французской революции и Рихтеру Бельмонту, потомку Тревора и Сифы, принявшему мантию охотника на вампиров спустя годы после событий, произошедших в оригинальной «Кастлвании».
Братья Сэм и Адам Дитс, работавшие над четырьмя сезонами первородного шоу, вновь восседают на режиссерских тронах. Над производством неустанно трудятся сотрудники студий Powerhouse Animation Studios («Кровь Зевса», «Шесть рук») и Project 51 Productions, а Клайв Брэдли («Воскрешая мертвых») заявлен в качестве сценариста. Рихтера Бельмонта озвучит Эдвард Блюмель (Хьюго из «Убивая Еву», Шон Уайли из «Полового воспитания»).
обсуждение >>