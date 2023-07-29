Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кинокарта
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Как получить приглашение на свадьбу Сейлор Мун: главные новости аниме за неделю

29 июля
2023 год

Новости кино >>
29 июля 2023

Международный кинофестиваль в Торонто впервые в истории начнется с показа японской кинопродукции: местные отборщики не смогли устоять перед чарами «Как поживаете?» Хаяо Миядзаки (ранее студия Ghibli заявляла, что новая работа мэтра обойдется без рекламы, промо-кадров, трейлера и визитов на мировые смотры). На полочке Дзюндзи Ито появилась новая награда: с прошедшего Comic-Con в Сан-Диего мастер хоррор-манги увез фирменную «Чернильницу», отмечающую его вклад в индустрию комиксов и фандом (и успел сфоткаться в коробке «Барби»). Официальный сайт «Предсмертного списка зомби» объявил о задержке четвертого эпизода сериала: во всем винят неназванные производственные трудности. Достижения Дайсукэ Дзигена, верного друга и напарника Люпена, наконец-то оценили по достоинству: игровой фильм про мастера на все виды вооружения дебютирует на стриминге Amazon Prime 13 октября. Усаги Цукино теперь — замужняя женщина: в промо-ролике к аниме «Красавица-воин Сейлор Мун: Космос» защитница Земли в сэра-фуку ответила «Да» на предложение руки и сердца от Мамору Тибы — совет да любовь!


Мангу «Добро пожаловать в ад, Ирума!» ожидает пополнение: осенью появится сериализация «Истории Кальего» (о строгом учителе), а зимой в продажу выйдет «Эпизод о мафии». Моя возлюбленная больше не забывает свои очки: в отличие от «Ирумы», романтическая манга Коумэ Фудзитики закончится на 12 выпуске, правда, случится это лишь весной следующего года. Аналогичная участь ждет и мангу «Мобильный воин Гандам MSV-R: Возвращение Джонни Риддена»: последняя глава 13-летней меха-эпопеи выйдет в сентябрьском номере Gundam Ace. Тацуки не хочет тусоваться: в недавнем интервью Фудзимото-сан, автор «Человека-бензопилы», почти час нахваливал приснопамятного Миядзаки, а затем вдруг признался, что хотел бы писать только сюжеты манги, а не рисовать её — как поступил в прошлом году создатель «Госпожи Кагуи» Ака Акасака. А вот самый сильный тинейджер никак не угомонится: Кэйсукэ Итагаки вовсю работает над новой мангой про Баки Ханму — первый выпуск войдет в 39-й номер журнала Weekly Shonen Champion от 24 августа.

Читать В чем секрет аниме «Госпожа Кагуя: В любви как на войне»
Аниме-индустрия не устает радовать, придумывая один проект удивительнее другого. О чем-то мы пишем отдельно (например, об экранизации «приквела» «Ван-Писа» или главных анонсах от Adult Swim), а по субботам собираем самые интересные новости, трейлеры, слухи и инсайды, чтобы вы могли следить за миром японской анимации. Больше анонсов и необычного мерча, а также обзоров премьер и классики — в нашем аниме-канале.

Как получить приглашение на свадьбу Сейлор Мун: главные новости аниме за неделю

Драма «Фабрика иллюзий Алисы и Терезы» выйдет на экраны Японии уже 15 сентября. Это первый оригинальный аниме-фильм студии MAPPAМагическая битва», «Безумный азарт») и вторая полнометражная работа Мари ОкадыНевиданный цветок», «Торадора!»), в которой она выступила режиссером и сценаристом. Смотрим трейлер с русскими субтитрами!


История рассказывает о взрослении подростков, которым до смерти надоела жизнь в ловушке города, где после взрыва на сталелитейном заводе даже само время стоит на месте.

Как получить приглашение на свадьбу Сейлор Мун: главные новости аниме за неделю

Главную музыкальную тему Shin-On написала и исполнила легендарная японская певица Миюки Накадзима2199: Космический крейсер Ямато», «Мелочи жизни»).

Читать «Укрась прощальное утро цветами обещания» — дебютный полный метр Окады
Манга «Мой сосед-ёкай» авторства noho получит аниме-адаптацию: выход в эфир запланирован на следующий год. Производственных подробностей, как и проморолика, пока нет, поэтому любуемся симпатичным артом.

Как получить приглашение на свадьбу Сейлор Мун: главные новости аниме за неделю

В небольшом ветреном городке, затерявшемся в горах, бок о бок живут люди, боги и ёкаи. Одним жарким летним днем обычный 20-летний кот-долгожитель Бутио внезапно превращается в нэкомату. Теперь двухвостый демон должен социализироваться в обществе и узнать причину своей эволюции. Вместе с лисой-обортнем Юри они поступают в академию для мифических существ «Бакэгаку».

Как получить приглашение на свадьбу Сейлор Мун: главные новости аниме за неделю

Манга впервые появилась в Твиттере в августе 2017 года, а в июле 2018–го издательство East Press выпустило её на онлайн-площадке Mato Grosso.

Читать Японская мифология в творчестве Хаяо Миядзаки
Сериал «Миги и Дали» по загадочной манге Нами Сано покажут в октябре 2023-го. Есть трейлер с подробностями о сэйю и творческой группе и вступительным треком Yuumaga Doki от SoraruУбийца гоблинов») и Rib.


В местечке Оригон в районе Кита-ку города Кобе, построенном по образцу американской субурбии, проживает состоятельная бездетная пара Сонояма. Однажды супруги усыновляют очаровательного подростка Хитори. На самом же деле это близнецы Миги и Дали, которые ловко меняются местами и играют роль одного человека, чтобы выяснить правду о смерти матери.

Как получить приглашение на свадьбу Сейлор Мун: главные новости аниме за неделю

Постановкой психологического триллера занимается МанкюЛедяной парень и классная девушка-коллега») на студии Geek ToysПолюбишь ли ты извращенку, если она милая?», «Грабитель») в сотрудничестве с CompTown, за дизайн персонажей отвечает Аюми НисихатаБелый ящик», «Баскетбол Куроко!»), а за музыкальное сопровождение — Хироко Сэбу. Миги озвучивает Сюн Хориэ (Джордж Глуман из «Семьи шпиона», Кётару Итикава из «Опасности в моем сердце»), а голосом Дали стал Аюму Мурасэ (Сёё Хината из «Волейбола!!», Рё Асука из сериала «Человек-Дьявол: Плакса»).

Читать «Синий экзорцист» — аниме про двух сыновей Сатаны, воспитанных бесоборцем
Также в октябре доберется до релиза аниме о трудностях начинающего кинолога «Собачий сигнал». Создатели анонсированного в начале года сериала так и не порадовали нас движущимися картинками, но раскрыли актерский состав.

Как получить приглашение на свадьбу Сейлор Мун: главные новости аниме за неделю

Режиссер проекта — Кадзухиро ФурухасиДороро», «Охотник х Охотник»). Дрессировщика-новичка Мию Самуру озвучит Кэнсё Оно (Кнуд из «Саги о Винланде», Флок из «Атаки титанов»), а наставника-собаковеда Синъитиро Ниву озвучит Кэнъити Судзумура (Рёсукэ Кира из «Синей тюрьмы: Блю Лок», Сумиаки Райда из «Ребенка идола»).

Читать «Долой безделье!» — очаровательное аниме в жанре повседневность
Спустя год Netflix выпустил новый тизер сериала «Кастлвания: Ноктюрн»: мы в курсе, что это — не аниме, но маркетологи стриминг-сервиса почему-то считают иначе. Как бы то ни было, спин-офф готической франшизы пополнит библиотеку онлайн-кинотеатра 28 сентября.


Новая серия посвящена вампирам времен Французской революции и Рихтеру Бельмонту, потомку Тревора и Сифы, принявшему мантию охотника на вампиров спустя годы после событий, произошедших в оригинальной «Кастлвании».

Как получить приглашение на свадьбу Сейлор Мун: главные новости аниме за неделю

Братья Сэм и Адам Дитс, работавшие над четырьмя сезонами первородного шоу, вновь восседают на режиссерских тронах. Над производством неустанно трудятся сотрудники студий Powerhouse Animation StudiosКровь Зевса», «Шесть рук») и Project 51 Productions, а Клайв БрэдлиВоскрешая мертвых») заявлен в качестве сценариста. Рихтера Бельмонта озвучит Эдвард Блюмель (Хьюго из «Убивая Еву», Шон Уайли из «Полового воспитания»).

Читать Вампирское аниме «Песнь ночных сов»
Бонус: коллаборация студии Ghibli и Levi’s — мерч по мотивам «Принцессы Мононокэ».

Как получить приглашение на свадьбу Сейлор Мун: главные новости аниме за неделю

Хотите больше новостей и обзоров аниме — подписывайтесь на «Покебол с предсказанием».
версия для печати

Самое интересное

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
Стартовал второй сезон «Магической битвы» — вспоминаем, чем франшиза полюбилась фанатам
Его тело — его дело: «Дороро» — ронинский эпос по классической истории «бога манги»
«Укрась прощальное утро цветами обещания»: Те, над кем время не властно
Мой гол — тюрьма: «Блю Лок» — адреналиновая спортивная драма о сути и возможностях футбола
Поцелуй навылет: в чем секрет аниме «Госпожа Кагуя: В любви как на войне»
От прошлого не скрыться: «Женщина по имени Фудзико Минэ» — самый эффектный взгляд на «Люпена III»
Сокровища лучших: как Хаяо Миядзаки создал фирменный стиль «Люпена III»
Может — сердца, а может — стук в дверь: японский макабр в альманахе «Маньяк Дзюндзи Ито»
Искренне ваш: Люпен III — легендарный вор-джентльмен с целой коллекцией пиджаков
«Криминальное чтиво» и «Атака помидоров-убийц»: из чего состоит опенинг «Человека-бензопилы»
Агент Юта: «Магическая битва 0. Фильм» — аниме-блокбастер о первой любви и монстрах вины
Карты и кости. «Безумный азарт: Близнецы» рассказывает о динамике власти
Коснувшееся ног счастье: мини-гид по творчеству Хаяо Миядзаки
Посторонним В. Знакомимся с сериалом «Семья шпиона» — главным хитом весны
«Убивая Еву». Четвертый сезон: Человечество не в силах вынести слишком много реальности
Большая маленькая дрожь: гид по «Атаке титанов»
Эра голых кулаков: «Баки Ханма» — величайшее противостояние поколений
«Красавица-воин Вечная Сейлор Мун. Фильм»: Сомнения — враг мечты
Поиск по меткам
Amazon PrimeGeek ToysGhibliMAPPANetflixАнимацияанимеаниме-дайджест
персоны
Дзюндзи ИтоХаяо МиядзакиМари ОкадаКадзухиро Фурухаси
фильмы
2199: Космический крейсер ЯматоАтака титановБаки ХанмаБарбиБаскетбол КурокоБезумный азартБелая коробкаВан-ПисВолейбол!!Воскрешая мёртвыхГоспожа Кагуя: В любви как на войнеГрабительДобро пожаловать в ад, Ирума!ДоророКак поживаете?КастлванияКастлвания: НоктюрнКрасавица-воин Сейлор Мун: КосмосКровь ЗевсаЛедяной парень и классная девушка-коллегаМагическая битваМелочи жизниМиги и ДалиМобильный воин ГандамМоя возлюбленная забыла свои очкиНевиданный цветокОпасность в моём сердцеОхотник х ОхотникПоловое воспитаниеПолюбишь ли ты извращенку, если она милая?Предсмертный список зомбиПринцесса МононокеРебёнок идолаСага о ВинландеСемья шпионаСиняя тюрьма: Блю ЛокТорадора!Убивая ЕвуУбийца гоблиновФабрика иллюзий Алисы и ТерезыЧеловек-бензопилаЧеловек-дьявол: ПлаксаШесть рук

фотографии >>
Как получить приглашение на свадьбу Сейлор Мун: главные новости аниме за неделю фотографии
Как получить приглашение на свадьбу Сейлор Мун: главные новости аниме за неделю фотографии
Как получить приглашение на свадьбу Сейлор Мун: главные новости аниме за неделю фотографии
Как получить приглашение на свадьбу Сейлор Мун: главные новости аниме за неделю фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Кинокарта

Скорбим

Нина Дробышева
27 июля ушла из жизни актриса Нина Дробышева.
Андрей Бабенко
24 июля ушёл из жизни актёр Андрей Бабенко.

День рождения >>

Сергей Горобченко
Павел Кадочников
Алексей Литвиненко (II)
Алла Масленникова
Алексей Матошин
Лидия Милюзина
Валентин Самохин
Андрей Смелов
Витаутас Томкус
Григорий Хмара
Жан-Юг Англад
Стивен Дорфф
Стивен МакНолли
Гордон Митчелл
Уильям Пауэлл
Александра Пол
Дэвид Уорнер
все родившиеся 29 июля >>

Афиша кино >>

Свинка
драма, триллер, фильм ужасов
Испания, 2022
Реинкарнация. Новая глава
мистика, триллер, фильм ужасов
Австралия, 2023
Девичник: Убойная ночь
боевик, триллер
США, 2023
За Палыча!
комедия
Россия, 2023
Хвостатые пришельцы
детский фильм, приключения, семейное кино, фэнтези
США, 2023
Бизнес по-русски
комедия
Россия, 2022
Лучшие дни
музыкальный фильм
Великобритания, 2023
Мишки-обнимашки
детский фильм, приключения, семейное кино
Китай, Польша, 2022
О чём говорят незнакомцы
драма, комедия, экранизация
Испания, 2023
Пингвинёнок Пороро: Нападение монстров
детский фильм, приключения
Южная Корея, 2022
Хельмут Ньютон: Отвратительный и великолепный
биография
Германия, 2020
Чужак
боевик
Франция, 2023
все фильмы в прокате >>

что почитать?

«Нужно не цепляться за фактуру, а бросаться в новый материал»: молодые актеры о сериале «Разрешите обратиться» и своем пути в профессию
Интервью
«Нужно не цепляться за фактуру, а бросаться в новый материал»: молодые актеры о сериале «Разрешите обратиться» и своем пути в профессию
Андрей Гальченко, Даня Киселев, Анна Завтур и Александра Киселева рассуждают о своих персонажах и российской киноиндустрии
6 комментариев