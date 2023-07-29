Елена Дудина и Максим Линников сыграли в мелодраме Александра Мохова «Перезвоню позже»

По словам Елены Дудиной, «будет здорово, если наша история поможет зрителям ценить здесь и сейчас то, что они имеют. А если уж потеряли что-то очень дорогое, то важно помнить: нет ничего, с чем невозможно справиться. Любовь всегда сильнее. Любая потеря – это обретение себя».
Мини-сериал поведает зрителям про Нину – перспективного хирурга, прекрасную жену и мать, которая любит своего мужа и обожает маленького сына. Неожиданно все рушится, как карточный домик – измена мужа приводит к разводу, а вскоре происходит страшная трагедия – сын погибает в аварии. Пережив тяжелый период депрессии, героиня выходит на работу. Она надеется, что любимое дело поможет ей найти силы жить дальше. По долгу службы Нина посещает реабилитационный центр, где встречает своего одноклассника Романа – его старший брат Алексей получил инвалидность, спасая Рому в горном озере. Казалось бы, его случай безнадежен, но Нина находит способ лечения. Со временем оба брата влюбляются в женщину и делают ей предложение.
фото: пресс-служба телеканала «Dомашний»
«Мой герой-Алексей, не из тех, кто опускает руки, столкнувшись с проблемами. И несмотря на то, что по сюжету в какой-то момент он ломает позвоночник, это человек, который, если можно так выразиться, ментально всегда с прямой спиной. Он не сгибается под гнетом навалившихся на него трудностей, остается веселым и неунывающим человеком, который любит и заботится о своей семье», — рассказал о своем персонаже Максим Линников.
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