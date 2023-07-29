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Виктор Гинзбург вновь обратился к творчеству Виктора Пелевина

29 июля
2023 год

Новости кино >>
29 июля 2023
Виктор Гинзбург работает над адаптацией романа Виктора Пелевина S.N.U.F.F. По информации Кинопоиска, будущая экранизация находится на ранней стадии разработки.

Виктор Гинзбург вновь обратился к творчеству Виктора Пелевина

Согласно «Коммерсанту», режиссер приобрел права на киноверсии пелевинских произведений S.N.U.F.F. и iPhuck 10 еще в 2018 году. Ранее он экранизировал романы «Generation "П"» и «Ампир V», так и не вышедший в российский прокат.

S.N.U.F.F. является десятым романом известного писателя. Он был впервые опубликован в декабре 2011 года тиражом 150 тысяч экземпляров. События разворачиваются в постапокалиптическом будущем на фоне взаимоотношений двух стран — отсталой Уркаины и высокотехнологичного Бизантиума. Обитатель последнего Демьян-Ландульф Дамилола Карпов работает оператором вооруженной беспилотной летающей кинокамеры и живет со взятой в кредит сурой (кукла-робот) по имени Кая. Именно из-за нее он оказывается втянут в интригу, в которой участвуют элиты.
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