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Звезда «Кристины» и «Спасателей Малибу» Александра Пол отмечает юбилей

29 июля
2023 год

Новости кино >>
29 июля 2023

Сегодня, 29 июля, отмечает юбилей звезда «Спасателей Малибу», американская актриса, продюсер и сценарист Александра Пол.

Звезда «Кристины» и «Спасателей Малибу» Александра Пол отмечает юбилей
фото: в образе Стефани Холден

Александра Элизабет Пол родилась 29 июля 1963 года в Нью-Йорке. Ее мать была социальным работником, отец — инвестиционным банкиром, а сестра-близнец, Каролина Пол, получила известность в качестве первой в истории Сан-Франциско женщины-пожарного. Сначала работала моделью, затем поступила изучать актерское мастерство в Стэнфордский университет.

Актерская карьера началась с телефильма «Бумажные куклы», вышедшего в 1982-м. Спустя год появилась в образе Ли в хорроре «Кристина», поставленном Джоном Карпентером по одноименному роману Стивена Кинга. В 90-е прославилась ролью Стефани Холден в сериале «Спасатели Малибу» с Дэйвидом Хассельхоффом, появившись в 92 эпизодах. Впоследствии сыграла в двух продолжениях популярного шоу — в «Ночах Малибу» и «Гавайской свадьбе». На счету актрисы более 100 ролей в кино и на телевидении. В частности, она засветилась в таких фильмах и сериалах, как «Путешествующий автостопом», «Восемь миллионов способов умереть», «Сети зла», «Миллионы», «Каффс», «Поезд смерти», «Почтальон», «Ночной дозор», «Пираньи», «Неистребимый шпион», «Мелроуз Плейс», «Опасный рейс» и «Безумцы».

Читать Стивен Кинг, великий и ужасный

Замужем за тренером по триатлону Иэном Мюрреем. Широко известна как защитница окружающей среды и антивоенная активистка. Обладательница двух наград.
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обсуждение >>
№ 1
Дмитрий А. Мишин   29.07.2023 - 14:15
Сериал Спасатели Малибу так и не посмотрел)))))) Видел только полнометражное кино, но это другое. Актриса все равно знакомая. читать далее>>
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