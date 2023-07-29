Звезда «Кристины» и «Спасателей Малибу» Александра Пол отмечает юбилей

Сегодня, 29 июля, отмечает юбилей звезда «Спасателей Малибу», американская актриса, продюсер и сценарист Александра Пол.
фото: в образе Стефани Холден
Александра Элизабет Пол родилась 29 июля 1963 года в Нью-Йорке. Ее мать была социальным работником, отец — инвестиционным банкиром, а сестра-близнец, Каролина Пол, получила известность в качестве первой в истории Сан-Франциско женщины-пожарного. Сначала работала моделью, затем поступила изучать актерское мастерство в Стэнфордский университет.
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