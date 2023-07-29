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Дональд Гловер работает над сериалом про Лэндо Калриссиана

29 июля
2023 год

Новости кино >>
29 июля 2023

Disney вернулся к идее телевизионного сольного спин-оффа Лэндо Калриссиана из вселенной «Звездных войн», уверяет портал Above the Line.

Дональд Гловер работает над сериалом про Лэндо Калриссиана

Дональд Гловер вместе с братом Стивеном работает над сценарием сериала про предпринимателя и контрабандиста. Дуэт подписал контракт со студией Lucasfilm и стриминговым сервисом Disney+ за несколько месяцев до начала забастовки сценаристов. Режиссерское кресло спин-оффа было закреплено за Джастином Симиеном («Особняк с привидениями»), но он расстался со съемочной командой.

Лэндо Калриссиан появлялся в пятом и шестом фильмах киносаги в исполнении Билли Ди Уильямса. В ленте «Хан Соло: Звездные войны. Истории» роль перешла к Дональду Гловеру. Актер планирует вернуться к этому образу в грядущем шоу.
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персоны
Дональд ГловерБилли Ди Уильямс
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