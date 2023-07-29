Дональд Гловер работает над сериалом про Лэндо Калриссиана

Disney вернулся к идее телевизионного сольного спин-оффа Лэндо Калриссиана из вселенной «Звездных войн
», уверяет портал Above the Line
.
Дональд Гловер
вместе с братом Стивеном работает над сценарием сериала про предпринимателя и контрабандиста. Дуэт подписал контракт со студией Lucasfilm и стриминговым сервисом Disney+ за несколько месяцев до начала забастовки сценаристов. Режиссерское кресло спин-оффа было закреплено за Джастином Симиеном («Особняк с привидениями
»), но он расстался со съемочной командой.
Лэндо Калриссиан появлялся в пятом и шестом фильмах киносаги в исполнении Билли Ди Уильямса
. В ленте «Хан Соло: Звездные войны. Истории
» роль перешла к Дональду Гловеру. Актер планирует вернуться к этому образу в грядущем шоу.
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