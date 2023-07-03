Гран-при фестиваля «Докер» получил фильм «Последний теплоход»

2 июля в московском киноцентре «Октябрь» завершился IX Международный кинофестиваль «Докер», демонстрирующий самые заметные и актуальные образцы документального кинематографа, отобранные с разных уголков света. Жюри фестиваля вручило Гран-при российской картине «Последний теплоход» режиссера Ильи Желтякова. Фильм повествует о таинственном путешествии огромного судна по саамским погостам, поморским деревням и военным гарнизонам, расположенным на берегах морей Северного Ледовитого океана. Также эта картина взяла приз за лучший звук, сообщается на сайте смотра.
фото: Пресс-служба фестиваля «Докер» / Кадр из фильма «Последний теплоход»
Среди режиссеров победу одержал иранец Ясер Талеби, поставивший фильм «Судьба». За операторскую работу был награжден Томас Цифтелис из Греции за картину «Дозор». Итальянская лента «После моста» победила в номинации «Лучший монтаж».
Лучшей картиной в конкурсе короткого метра стала работа французских режиссеров Самюэля Альбарика и Тома Трише«В Европу с бидоном». Два фильма получили особое упоминание жюри: «Фиолетовая страна» Михаила Горобчука за операторскую работу и «Фантазия в бетонных джунглях»Мехеди Мостафы за философское осмысление жизни в современном городе.
В состав жюри вошли Светолик Мича Зайц (Сербия), Ольга Стефанова (Россия) и Султан Усувалиев (Кыргызстан).
Закрылся фестиваль мировой премьерой напряженного детективного триллера Юлии Бобковой «Беглецы» об отважном отце, готовом ради своих дочерей сразиться с юридической с системой другой страны.
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