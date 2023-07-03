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Кристина Казинская и Владимир Гуськов попадут в «Комнату роз»

3 июля
2023 год

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3 июля 2023

Завершились съемки мелодрамы «Комната роз» с Кристиной Казинской, Владимиром Гуськовым и Анной Немченко. Об этом сообщает пресс-служба телеканала «Dомашний».

Кристина Казинская и Владимир Гуськов попадут в «Комнату роз»
фото: Пресс-служба телеканала «Dомашний»

По сюжету две школьные подруги Вера и Нина были очень близки, пока обе не влюбились в Игоря. Чувства разрушили их дружбу, а судьба развела на долгие тринадцать лет. Встретив Веру снова, Нина узнает, что соперница смогла построить счастливую жизнь с Игорем. Зависть и ненависть к бывшей подруге толкает Нину на отчаянную борьбу за возлюбленного. Теперь она готова на всё, чтобы уничтожить Веру и завладеть сердцем Игоря.

«Образ Веры мне очень запомнился – кудряшки и романтические костюмы, несвойственны мне. Они создают нужное настроение мягкой милой девушки, сразу хочется смеяться и кокетничать. Моя героиня сталкивается с подлыми поступками со стороны подруги, но я считаю, что все, что нам нужно пройти в жизни, дано нам для того, чтобы вырасти и обрести любовь и счастье», — рассказала Кристина Казинская.

В проекте также сыграли Василий Молодцов, Геннадий Семенов, Оксана Дорохина, Марина Мезенцева, Виктория Клименкова и другие. Режиссером выступил Сергей Мезенцев.
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Кристина Казинская и Владимир Гуськов попадут в «Комнату роз» фотографии
Кристина Казинская и Владимир Гуськов попадут в «Комнату роз» фотографии
Кристина Казинская и Владимир Гуськов попадут в «Комнату роз» фотографии
Кристина Казинская и Владимир Гуськов попадут в «Комнату роз» фотографии
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