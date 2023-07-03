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Сериал «Детектив под кайфом» закрыт после первого сезона

3 июля
2023 год

Новости кино >>
3 июля 2023
Сериал «Детектив под кайфом» не получит продолжение. О закрытии проекта после первого сезона рассказала Патрисия Аркетт, исполнившая главную роль, сообщает Variety.

Сериал «Детектив под кайфом» закрыт после первого сезона

По сюжету бывшая наркоманка Пегги (Аркетт) решает начать новую жизнь после смерти любимой матери, с которой она жила в маленьком пустынном городке Юкка-Вэлли, штат Калифорния. Женщина принимает судьбоносное решение стать частным детективом.

«Многие спрашивали, будет ли продолжение. Мы только что узнали, что проект закрыт, и опустошены в связи с этой новостью. Я люблю Пегги и этот сериальный мир панк-рока. Спасибо вам, что смотрели. Невозможно победить всех. И это тяжело», — написала актриса.

В сериале также снялись Кристин Тэйлор, Руперт Френд, Бернадетт Питерс, Брэд Гарретт и Джефф Парис. Премьера «Детектива под кайфом» состоялась 17 мая на платформе Apple TV+, а финальный эпизод вышел 21 июня.
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№ 1
Pumpkin   3.07.2023 - 17:54
видимо все-таки как-то не пошел зрителям сериал, хотя обидно - мне кажется, могло бы даже здорово получится. но ладно, такое иногда бывает( читать далее>>
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