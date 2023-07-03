Сериал «Детектив под кайфом» закрыт после первого сезона

Сериал «Детектив под кайфом
» не получит продолжение. О закрытии проекта после первого сезона рассказала Патрисия Аркетт
, исполнившая главную роль, сообщает Variety
.
По сюжету бывшая наркоманка Пегги (Аркетт) решает начать новую жизнь после смерти любимой матери, с которой она жила в маленьком пустынном городке Юкка-Вэлли, штат Калифорния. Женщина принимает судьбоносное решение стать частным детективом.
«Многие спрашивали, будет ли продолжение. Мы только что узнали, что проект закрыт, и опустошены в связи с этой новостью. Я люблю Пегги и этот сериальный мир панк-рока. Спасибо вам, что смотрели. Невозможно победить всех. И это тяжело
», — написала актриса.
В сериале также снялись Кристин Тэйлор
, Руперт Френд
, Бернадетт Питерс
, Брэд Гарретт
и Джефф Парис
. Премьера «Детектива под кайфом» состоялась 17 мая на платформе Apple TV+, а финальный эпизод вышел 21 июня.
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