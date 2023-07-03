Учительница музыки Дарья Урсуляк отправится на поиски пропавшего ребенка в драме «Сын»

Действие разворачивается в городе-миллионнике Зауральске. Учительница музыки Александра Полякова (Урсуляк) замкнулась в себе после того, как несколько лет назад пропал ее четырехлетний сын Даня. Эта трагедия разрушила ее брак с отцом Дани, Антоном (Денисенко), и только работа в музыкальной школе спасает Александру от полного отчаяния. Однако и в окружении любимых учеников и коллег она страшно одинока. Несмотря ни на что, героиня не теряет надежды найти ребенка, хотя полицейские убеждают ее – шансов нет. Однажды она замечает в выпуске новостей очень похожего на Даню мальчика. Но никто не воспринимает эти слова всерьез: окружающие уверены, что, пережив потерю сына, несчастная мать сошла с ума и цепляется за соломинку. Единственный, кто может поверить доводам Александры, – майор Орлов (Филипенко), отец одной из ее учениц. Он начинает собственное расследование, которое приводит к шокирующим результатам и подтверждает — материнское сердце не ошибается.
Читать рецензию«Сын»: А был ли мальчик?
«Страх за ребенка – естественная, инстинктивная боязнь любого родителя. Тема сериала мне кажется очень актуальной, в ней отражены, в частности, и мои страхи. Даже когда теряешь ребенка из виду в детском центре или в магазине и не можешь найти в течение двух минут, уже переживаешь «клиническую смерть». А моя героиня не может найти своего сына долгие годы. Такое даже представить страшно! Кромешность этой ситуации, морок потери стали для меня тяжелым испытанием. Когда я снималась в проекте, моя дочь находилась на даче. Съемки заканчивались поздно, я не успевала до нее доехать, чтобы увидеть, обнять. И меня все время преследовало ощущение, что я, так или иначе, живу в этой истории, разлученная со своим ребенком. Очень неприятное ощущение! Но работать с Флюзой Фархшатовой было радостно. И профессиональная задача у меня была интересная – сыграть сильную женщину, которая не смиряется с потерей, не жалеет себя, а действует, борется с обстоятельствами, делая все возможное и невозможное, чтобы найти и вернуть своего сына», — говорит Дарья Урсуляк.
фото: Пресс-служба телеканала «Россия 1»
«Мне в этом проекте досталась роль, которую не каждый захочет играть. Мой герой Георгий Бородин – богатый чиновник, очень неприятный тип, амебный, флегматичный. Я бы с таким в разведку не пошел. Он всячески демонстрирует, каким человек не должен быть… Я на эту роль согласился только потому, что сценарий сериала мне показался бодрым, честным, в нем есть суровая правда. Слава богу, мне лично не приходилось сталкиваться со случаями киднеппинга. Но эта тема будет злободневной всегда, потому что проблема существует в любом обществе, в любом социальном слое. Жизнь ребенка, пока он не достиг совершеннолетия, вообще очень хрупкая субстанция», — рассказывает Алексей Барабаш.
Город Зауральск, в котором разворачиваются события сериала, снимали в подмосковной Капотне.
Онлайн-премьера проекта состоялась в сентябре 2021 года на платформе «Смотрим».
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