Учительница музыки Дарья Урсуляк отправится на поиски пропавшего ребенка в драме «Сын»

анонс

Об этом рассказала исполнительница главной роли Патрисия Аркетт

Сериал «Детектив под кайфом» закрыт после первого сезона

Сериал «Dомашнего» расскажет о борьбе бывших подруг за сердце одного мужчины

Кристина Казинская и Владимир Гуськов попадут в «Комнату роз»

2 июля

Во вселенной «Бегущего по лезвию» впервые за четверть века появится новая игра

За разработку приключения Blade Runner 2033: Labyrinth взялись спустя более 25 лет после выхода квеста Blade Runner