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Заключительная серия документального фильма «Михаил Горшенев. Легенда о короле и шуте» выйдет в июле

3 июля
2023 год

Новости кино >>
3 июля 2023
Вторая и заключительная серия документального фильма «Михаил Горшенев. Легенда о короле и шуте» выйдет в июле в Okko, сообщает пресс-служба онлайн-кинотеатра.

Заключительная серия документального фильма «Михаил Горшенев. Легенда о короле и шуте» выйдет в июле
фото: Кадр из фильма «Михаил Горшенев. Легенда о короле и шуте»

В фильме будут затронуты взаимоотношения между участниками коллектива, рассказана история создания зонг-оперы «TODD». Зритель также услышит о последних днях жизни Михаила Горшенева.

Читать рецензию Следи за собой: «Михаил Горшенев. Легенда о Короле и Шуте» – стильный арт-док о хороших воспоминаниях панков
Это история о том, какую цену человек платит за служение своей идее, творчеству, убеждениям и идеалам. Про саморазрушение и непримиримость по отношению к тем, кто с тобой не согласен. Когда в круг врагов могут попасть и отец, и лучший друг. В какой момент созданный образ становится больше самого человека и как легенду отличить от правды?
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