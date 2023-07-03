Вторая и заключительная серия документального фильма «Михаил Горшенев. Легенда о короле и шуте
» выйдет в июле в Okko, сообщает пресс-служба онлайн-кинотеатра.
фото: Кадр из фильма «Михаил Горшенев. Легенда о короле и шуте»
В фильме будут затронуты взаимоотношения между участниками коллектива, рассказана история создания зонг-оперы «TODD». Зритель также услышит о последних днях жизни Михаила Горшенева
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Это история о том, какую цену человек платит за служение своей идее, творчеству, убеждениям и идеалам. Про саморазрушение и непримиримость по отношению к тем, кто с тобой не согласен. Когда в круг врагов могут попасть и отец, и лучший друг. В какой момент созданный образ становится больше самого человека и как легенду отличить от правды?
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