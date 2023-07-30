Мария Капустинская, Андрей Горбачёв и Дмитрий Мурашев попали под «Грибной дождь»

По словам Марии Капустинской, ее «героиня попала не просто в любовный треугольник… В ее ситуации это любовный квадрат – муж, его любовница и мужчина, к которому у нее со временем появляются чувства. На мой взгляд, в конце она сделает правильный выбор, потому что слушает свое сердце – оно никогда не обманет».
Мини-сериал расскажет про кардиолога Наталью, работающую в частной клинике. Ее муж Вячеслав владеет не очень успешной турфирмой, мечтает открыть гостиницу и втайне от жены крутит роман с сотрудницей мэрии. Супруг организует загородный тур для потенциального спонсора, у которого во время поездки случается сердечный приступ. Наталья спасает ему жизнь. Добраться до места происшествия ей помогает сотрудник МЧС Дмитрий, который и после встречи продолжает помогать Наталье решать проблемы в клинике и семейные неурядицы, становясь верным другом. После череды неприятных ситуаций в жизни героини Дмитрий признается ей в своих чувствах, предлагает уехать и вместе начать новую жизнь. Наталья решительно отказывает Дмитрию в проявлении чувств, так как она замужем и не может поступиться принципами. Постепенно Наташа понимает, что у нее зарождаются взаимные чувства к своему новому другу.
фото: пресс-служба телеканала «Dомашний»
Дмитрий Мурашев считает, что «честность – это такая ускользающая красота в современном мире… Я очень рад, что играю именно положительную роль. На мой взгляд, мы отравлены жестокими героями, которые искажают восприятие человечности. А наш проект про людей, которые считают, что доброта – это не слабость, она требует честности, мужества и безусловно силы духа».
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