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Мария Капустинская, Андрей Горбачёв и Дмитрий Мурашев попали под «Грибной дождь»

30 июля
2023 год

Новости кино >>
30 июля 2023
Завершились съемки четырехсерийной мелодрамы Александра Якимчука «Грибной дождь». Главные роли исполнили Мария Капустинская, Андрей Горбачёв и Дмитрий Мурашев, уточняет пресс-служба телеканала «Dомашний».

Мария Капустинская, Андрей Горбачёв и Дмитрий Мурашев попали под «Грибной дождь»
фото: пресс-служба телеканала «Dомашний»

По словам Марии Капустинской, ее «героиня попала не просто в любовный треугольник… В ее ситуации это любовный квадрат – муж, его любовница и мужчина, к которому у нее со временем появляются чувства. На мой взгляд, в конце она сделает правильный выбор, потому что слушает свое сердце – оно никогда не обманет».

Мини-сериал расскажет про кардиолога Наталью, работающую в частной клинике. Ее муж Вячеслав владеет не очень успешной турфирмой, мечтает открыть гостиницу и втайне от жены крутит роман с сотрудницей мэрии. Супруг организует загородный тур для потенциального спонсора, у которого во время поездки случается сердечный приступ. Наталья спасает ему жизнь. Добраться до места происшествия ей помогает сотрудник МЧС Дмитрий, который и после встречи продолжает помогать Наталье решать проблемы в клинике и семейные неурядицы, становясь верным другом. После череды неприятных ситуаций в жизни героини Дмитрий признается ей в своих чувствах, предлагает уехать и вместе начать новую жизнь. Наталья решительно отказывает Дмитрию в проявлении чувств, так как она замужем и не может поступиться принципами. Постепенно Наташа понимает, что у нее зарождаются взаимные чувства к своему новому другу.

Мария Капустинская, Андрей Горбачёв и Дмитрий Мурашев попали под «Грибной дождь»
фото: пресс-служба телеканала «Dомашний»

Дмитрий Мурашев считает, что «честность – это такая ускользающая красота в современном мире… Я очень рад, что играю именно положительную роль. На мой взгляд, мы отравлены жестокими героями, которые искажают восприятие человечности. А наш проект про людей, которые считают, что доброта – это не слабость, она требует честности, мужества и безусловно силы духа».

В сериале также сыграли Илья Крупенин, Алексей Нилов, Кира Кауфман, Алёна Митюшкина, Игорь Юдин и Полина Ульянова. За визуальную составляющую отвечают оператор Георгий Егоров и художник-постановщик Алексей Мельник, а за музыку — композитор Валерий Царьков.
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Мария Капустинская, Андрей Горбачёв и Дмитрий Мурашев попали под «Грибной дождь» фотографии
Мария Капустинская, Андрей Горбачёв и Дмитрий Мурашев попали под «Грибной дождь» фотографии
Мария Капустинская, Андрей Горбачёв и Дмитрий Мурашев попали под «Грибной дождь» фотографии
Мария Капустинская, Андрей Горбачёв и Дмитрий Мурашев попали под «Грибной дождь» фотографии
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