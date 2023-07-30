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«Красотки в бегах» Итана Коэна выйдут зимой 2024 года

30 июля
2023 год

Новости кино >>
30 июля 2023
Комедия Итана Коэна «Красотки в бегах» выйдет в американский прокат 23 февраля 2024 года. Об этом сообщается на сайте Box Office Mojo.

«Красотки в бегах» Итана Коэна выйдут зимой 2024 года

Ранее релиз первой сольной ленты режиссера был запланирован на осень 2023-го, однако из-за забастовок гильдий актёров и сценаристов студия Focus Features решилась на перенос премьеры.

По сюжету, задуманному еще в середине 2000-х, тусовщица Джейми и ее скромная подруга Мэриан отправляются на машине в Таллахасси, но все быстро идет наперекосяк, когда по дороге они сталкиваются с группой неумелых преступников. В картине сыграли Маргарет Куэлли, Джералдин Вишванатан, Педро Паскаль, Мэтт Дэймон и Бини Фелдштейн. Сценарий Итан написал в соавторстве со своей женой Тришей Кук, работавшей монтажером над фильмами Коэнов «Человек, которого не было» и «О, где же ты, брат?».

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Последним совместным фильмом братьев Коэн была «Баллада Бастера Скраггса», вышедшая на экраны в 2018-м. В 2021-м Джоэл Коэн выпустил свою первую сольную работу — черно-белую экранизацию Шекспира «Трагедия Макбета». В ближайшем будущем братья планируют вновь поработать вместе.
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Джералдин ВишванатанМэтт ДэймонДжоэл КоэнИтан КоэнМаргарет КуэллиПедро ПаскальБини Фелдштейн
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Баллада Бастера СкраггсаКрасотки в бегахО, где же ты, брат?Трагедия МакбетаЧеловек, которого не было

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