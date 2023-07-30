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Исполнилось 60 лет звезде «Друзей» Лизе Кудроу

30 июля
2023 год

Новости кино >>
30 июля 2023
Сегодня, 30 июля, исполнилось 60 лет звезде «Друзей», американской актрисе, сценаристу, продюсеру, телеведущей и комедиантке Лизе Кудроу.

Исполнилось 60 лет звезде «Друзей» Лизе Кудроу
фото: latimes.com

Лиза Валери Кудроу-Стерн родилась 30 июля 1963 года в калифорнийском городе Энчайно близ Лос-Анджелеса в еврейской семье Ли и Недры Кудроу. Ее бабушка и дедушка по отцовской линии родом из Беларуси. Посещала среднюю школу Портола в Тарзане (штат Калифорния), окончила Колледж Вассара в Нью-Йорке со степенью бакалавра в области биопсихологии. Свободно владеет французским языком. Лиза удивила всю семью, выразив желание играть на сцене.

Свою комедийную карьеру начала с труппой The Groundlings. В 1990-м пробовалась в шоу «Субботним вечером в прямом эфире», но место досталось Джулии Свини. Первая известность к ней пришла, когда она сыграла эксцентричную официантку Урсулу Буффе в сериале «Без ума от тебя». Это позволило ей получить роль в «Друзьях», где она играла сестру-близнеца Урсулы, Фиби Буффе, за этот образ она получила награду «Эмми» в 1998-м. Ее чаще других ведущих актеров шоу номинировали на эту награду (шесть раз), но лишь она и Дженнифер Энистон получали заветную статуэтку. В 2021-м снялась в картине «Друзья: Воссоединение», где вновь встретилась со своим партнерами по знаменитому шоу.

Рецензия «Друзья: Воссоединение»: Эпизод, в котором они встретились спустя 17 лет

На счету Лизы Кудроу более 80 ролей в кино и на телевидении. Снялась в таких фильмах и сериалах, как «Противоположность секса», «Нерожденный», «Роми и Мишель на встрече выпускников», «Анализируй это», «Анализируй то!», «Доктор Дулиттл 2», «Марси X», «Уондерлэнд», «P.S. Я люблю тебя», «Бумажный человек», «Любовь и прочие обстоятельства», «Окись», «Отель для собак», «Отличница легкого поведения», «Соседи. На тропе войны», «Девушка в поезде», «Столик №19», «Образование» и «Космические войска». Выступила исполнительницей главной роли, соавтором, сценаристом и исполнительным продюсером сериала «Возвращение». Подарила свой голос персонажам мультсериалов «Симпсоны», «Конь БоДжек», «Рик и Морти» и анимационной дилогии «Босс-молокосос».

С 1995-го замужем за французским сценаристом Мишелем Стерном, с которым она познакомилась на съемках «Друзей». У них есть сын Джулиан. Влюблена во Францию и Мэрилин Монро, большая любительница путешествий по Интернету. На шестом месяце беременности будущая мама объявила о своей радости продюсерам «Друзей», и они включили это счастливое событие в сериал. Была ведущей церемонии вручения MTV Movie Awards, принимала участие в рекламной кампании молока и «Диетической колы» со всеми участниками «Друзей». Обладательница 17 престижных наград, включая две статуэтки Гильдии актеров США и премию Нью-Йоркского общества кинокритиков
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«Друзья»
Исполнилось 60 лет звезде «Друзей» Лизе Кудроу фотографии
Исполнилось 60 лет звезде «Друзей» Лизе Кудроу фотографии
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