Исполнилось 60 лет звезде «Друзей» Лизе Кудроу

Сегодня, 30 июля, исполнилось 60 лет звезде «Друзей
», американской актрисе, сценаристу, продюсеру, телеведущей и комедиантке Лизе Кудроу
.
Лиза Валери Кудроу-Стерн
родилась 30 июля 1963 года в калифорнийском городе Энчайно близ Лос-Анджелеса в еврейской семье Ли и Недры Кудроу. Ее бабушка и дедушка по отцовской линии родом из Беларуси. Посещала среднюю школу Портола в Тарзане (штат Калифорния), окончила Колледж Вассара в Нью-Йорке со степенью бакалавра в области биопсихологии. Свободно владеет французским языком. Лиза удивила всю семью, выразив желание играть на сцене.
Свою комедийную карьеру начала с труппой The Groundlings. В 1990-м пробовалась в шоу «Субботним вечером в прямом эфире», но место досталось Джулии Свини. Первая известность к ней пришла, когда она сыграла эксцентричную официантку Урсулу Буффе в сериале «Без ума от тебя
». Это позволило ей получить роль в «Друзьях», где она играла сестру-близнеца Урсулы, Фиби Буффе, за этот образ она получила награду «Эмми» в 1998-м. Ее чаще других ведущих актеров шоу номинировали на эту награду (шесть раз), но лишь она и Дженнифер Энистон
получали заветную статуэтку. В 2021-м снялась в картине «Друзья: Воссоединение
», где вновь встретилась со своим партнерами по знаменитому шоу.
Рецензия
«Друзья: Воссоединение»: Эпизод, в котором они встретились спустя 17 лет
На счету Лизы Кудроу более 80 ролей в кино и на телевидении. Снялась в таких фильмах и сериалах, как «Противоположность секса», «Нерожденный
», «Роми и Мишель на встрече выпускников
», «Анализируй это
», «Анализируй то!
», «Доктор Дулиттл 2
», «Марси X
», «Уондерлэнд
», «P.S. Я люблю тебя
», «Бумажный человек
», «Любовь и прочие обстоятельства
», «Окись
», «Отель для собак
», «Отличница легкого поведения
», «Соседи. На тропе войны
», «Девушка в поезде
», «Столик №19
», «Образование
» и «Космические войска
». Выступила исполнительницей главной роли, соавтором, сценаристом и исполнительным продюсером сериала «Возвращение». Подарила свой голос персонажам мультсериалов «Симпсоны
», «Конь БоДжек
», «Рик и Морти
» и анимационной дилогии «Босс-молокосос
».
С 1995-го замужем за французским сценаристом Мишелем Стерном, с которым она познакомилась на съемках «Друзей». У них есть сын Джулиан. Влюблена во Францию и Мэрилин Монро
, большая любительница путешествий по Интернету. На шестом месяце беременности будущая мама объявила о своей радости продюсерам «Друзей», и они включили это счастливое событие в сериал. Была ведущей церемонии вручения MTV Movie Awards, принимала участие в рекламной кампании молока и «Диетической колы» со всеми участниками «Друзей». Обладательница 17 престижных наград, включая две статуэтки Гильдии актеров США и премию Нью-Йоркского общества кинокритиков
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