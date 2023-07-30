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Sony внесла правки в график предстоящих релизов

30 июля
2023 год

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30 июля 2023
Студии Sony Pictures пришлось поменять даты релизов многих своих фильмов из-за забастовок актеров и сценаристов, сообщает Deadline.

Sony внесла правки в график предстоящих релизов
фото: imdb.com

В частности, «Гран Туризмо» выйдет не 11 августа, а 25 числа того же месяца. Марвеловская «Мадам Паутина» заявлена на 14 февраля 2024-го — ее релиз был запланирован на два дня позже. Продолжение «Охотников за привидениями: Наследников» перенесли с 20 декабря на 29 марта 2024-го. Четвертых «Плохих парней» следует ожидать тем, кто живет в США, 14 июня будущего года, а третьего «Венома» — месяцем позднее, 12 июля. Кинокомикс «Крейвен-охотник» перекочевал с 6 октября на 30 августа 2024-го, а сиквел «Каратэ-пацана» переставили с 7 июня на конец следующего года, 13 декабря.

Премьерных дат лишились третья часть анимационного «Человека-паука» и хоррор «Они слышат» от Blumhouse.
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