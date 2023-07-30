«Праведные Джемстоуны» продлены на четвертый сезон

Комедия «Праведные Джемстоуны
» продлена каналом HBO на четвертый сезон, уверяет THR
.
Шоу повествует про Джесси, Кевина и Илайю Джемстоунов — представителей трех поколений одной семьи. Они известны благодаря своим телевизионными религиозным шоу-проповедям, которые семейка использует для весьма приземленных целей и не очень чистых дел. Сериал, стартовавший в 2019 году, придумал Дэнни Макбрайд
, он же играет одну из ключевых ролей. Компанию ему составили Джон Гудман
, Адам Дивайн
, Эди Паттерсон и другие известные актеры. Среди режиссеров — сам Макбрайд, Дэвид Гордон Грин
и Джоди Хилл.
Третий сезон продемонстрировал самые внушительные рейтинги для сериала за всю историю. К производству продолжения Макбрайд и компания приступят после забастовок сценаристов и актеров.
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