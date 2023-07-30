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«Праведные Джемстоуны» продлены на четвертый сезон

30 июля
2023 год

Новости кино >>
30 июля 2023
Комедия «Праведные Джемстоуны» продлена каналом HBO на четвертый сезон, уверяет THR.

«Праведные Джемстоуны» продлены на четвертый сезон
фото: esquire.com

Шоу повествует про Джесси, Кевина и Илайю Джемстоунов — представителей трех поколений одной семьи. Они известны благодаря своим телевизионными религиозным шоу-проповедям, которые семейка использует для весьма приземленных целей и не очень чистых дел. Сериал, стартовавший в 2019 году, придумал Дэнни Макбрайд, он же играет одну из ключевых ролей. Компанию ему составили Джон Гудман, Адам Дивайн, Эди Паттерсон и другие известные актеры. Среди режиссеров — сам Макбрайд, Дэвид Гордон Грин и Джоди Хилл.

Третий сезон продемонстрировал самые внушительные рейтинги для сериала за всю историю. К производству продолжения Макбрайд и компания приступят после забастовок сценаристов и актеров.
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обсуждение >>
№ 3
Семён Башилов   30.07.2023 - 16:59
Отличная комедия для просмотра всей семьёй. Новость о том что будет продолжение улыбнула. Очень интересно наблюдать за ключевыми героями комедийного сериала. Побольше бы таких проектов читать далее>>
№ 2
Матвей Брикун   30.07.2023 - 16:36
Честно, думал сериал загнулся после первого сезона. Столько лет прошло, а он стрельнул и не плохо. читать далее>>
№ 1
Dima111   30.07.2023 - 16:18
Хм, не особо люблю кино, где прикрываясь религией, плетут интриги. Этого и в жизни хватает. Лишний раз просто будут вспоминать этот сериал и попрекать всех верующих. Ну может ради интереса и стоит глянуть. читать далее>>
Всего сообщений: 3
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