Сериал «Жить жизнь» с Любовью Аксёновой получит второй сезон

По словам продюсера и шоураннера Ирины Сосновой, «в продолжении нашей истории манипулируемые станут настоящими манипуляторами. Такая трансформация будет происходить постепенно и почти невидимо для самих участников процесса, но зритель сможет наблюдать ее со стороны. Возвращение Стаса в жизнь Анны превратит ее отношения с Матвеем в опасный треугольник, за выход из которого придется заплатить абсолютно каждому».
Шоураннер и актриса сериала Дарья Мороз обещает, что продолжение истории будет неожиданным и более динамичным: «Мы оставим полюбившихся зрителю героев и введем новых персонажей, мы их уже придумали, они невероятно крутые! Кроме того, во втором сезоне мы зайдем в тему детских травм и покажем, как они влияют на взрослую жизнь. Мы, вместе с главной героиней, постараемся шагнуть в осознанность и разобраться, что же такое любовь в ее настоящем понимании».
В центре истории первого сезона, основанного на одноименном романе Анны Богинской, — 30-летняя Аня (Аксёнова), образованная и яркая девушка. У нее состоявшаяся карьера и большой круг друзей. Трагическая смерть мужа не сломала ее, а заставила переосмыслить свою жизнь и идти дальше. Она не спешит заводить новые отношения, а выстраивает свою жизнь свободно и независимо, пока не встречает нового избранника. Столкнувшись с осознанной манипуляцией с его стороны, Аня понимает, что цикличность нездоровых отношений в ее жизни не случайна. Премьера состоялась эксклюзивно в онлайн-кинотеатре Start 13 апреля этого года.
Автор книги «Жить жизнь» и бизнес-аналитик Анна Богинская призналась, что очень рада новости о старте второго сезона: «После выхода фильма я получила тысячи сообщений с вопросом: "Будет ли продолжение? Ведь написано три книги". Для меня огромная честь знать, что сюжет "Жить жизнь" тронул мысли и сердца миллионов зрителей в мире. Финал первого сезона оставил вопросов больше, чем ответов, а интриги — как крема на торте! Как и каждый зритель "Жить жизнь", я жду разъяснения, тем более, что впереди нас ждет самое интересное: любит ли Матвей Анну? Кто такой Влад? Какова судьба Стаса и Риты? И с кем останется Анна?».
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