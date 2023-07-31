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«Холоп-2» выйдет в прокат 1 января 2024 года

31 июля
2023 год

Новости кино >>
31 июля 2023

Опубликованы тизер-трейлер и тизер-постер новогодней комедии «Холоп-2» с датой релиза. Фильм выйдет в прокат 1 января 2024 года.



На этот раз сюжет развернется вокруг избалованной девушки Кати (Аглая Тарасова), которая, как прежде Гриша (Милош Бикович), не прочь прокатиться за рулем в нетрезвом виде, нахамить людям и остаться безнаказанной. Мама Кати (Наталья Рогожкина) — чиновница, которой проще закрыть глаза на выходки дочери и «отмазать» ту от закона, чем взяться за её перевоспитание.

«Холоп-2» выйдет в прокат 1 января 2024 года
фото: пресс-служба компании «Централ Партнершип»

Над второй частью «Холопа» работает та же команда — включая сценаристов и продюсеров — что создавала и первый фильм. Режиссерское кресло снова занял Клим Шипенко. В сиквеле также играют Иван Охлобыстин, Александр Самойленко, Мария Миронова, Ольга Дибцева, Сергей Соцердотский, Кирилл Нагиев, Софья Зайка, Олег Комаров и Михаил Бабичев.

За производство «Холопа-2» отвечают студия Yellow, Black and White, онлайн-кинотеатр Start и MEM Cinema Production при участии телеканала «Россия», кинокомпании «Централ Партнершип» и при поддержке Фонда кино. Дистрибьютором ленты выступает ЦПШ.
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№ 1
babydylnova   31.07.2023 - 14:11
Ооо, так это же вообще замечательно! В Новый год с удовольствием бы посмотрела такое, вместо новых "Ёлок". Хотя и к ним отношусь спокойно. читать далее>>
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