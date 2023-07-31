«Холоп-2» выйдет в прокат 1 января 2024 года

Опубликованы тизер-трейлер и тизер-постер новогодней комедии «Холоп-2» с датой релиза. Фильм выйдет в прокат 1 января 2024 года.
На этот раз сюжет развернется вокруг избалованной девушки Кати (Аглая Тарасова), которая, как прежде Гриша (Милош Бикович), не прочь прокатиться за рулем в нетрезвом виде, нахамить людям и остаться безнаказанной. Мама Кати (Наталья Рогожкина) — чиновница, которой проще закрыть глаза на выходки дочери и «отмазать» ту от закона, чем взяться за её перевоспитание.
За производство «Холопа-2» отвечают студия Yellow, Black and White, онлайн-кинотеатр Start и MEM Cinema Production при участии телеканала «Россия», кинокомпании «Централ Партнершип» и при поддержке Фонда кино. Дистрибьютором ленты выступает ЦПШ.
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