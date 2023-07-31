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Сериал «Ухожу красиво» с Владимиром Яглычем стартует на СТС 14 августа

31 июля
2023 год

Новости кино >>
31 июля 2023
На СТС 14 августа в 19:00 состоится телепремьера 10-серийного комедийного экшн-сериала Михаила Полякова «Ухожу красиво» c Владимиром Яглычем, Марией Ахметзяновой, Алексеем Макаровым, Фёдором Лавровым, Екатериной Кабак и Ириной Темичевой, сообщает пресс-служба канала.

Сериал «Ухожу красиво» с Владимиром Яглычем стартует на СТС 14 августа
фото: пресс-служба телеканала СТС

По сюжету оперуполномоченный подмосковного ОВД Борис Фадеев (Яглыч) — худший сотрудник отдела. Все меняется, когда он узнает о неизлечимой болезни. Тогда Борис решает уйти из жизни с пользой для дочери и жены (Ахметзянова), которая бросила его после очередного запоя. Чтобы обеспечить их выплатами, которые полагаются семье полицейского, погибшего при исполнении, ленивый и неряшливый опер преображается до неузнаваемости. И теперь он, стильный и подтянутый, берется за супергеройские дела. Правда, умереть не так просто, как он думал, и «смертоносные планы» проваливаются один за другим.

«Я понимал, что мы шутим над теми вещами, над которыми нельзя смеяться, — рассуждает Владимир Яглыч. — Поэтому на съемках часто спрашивал себя: "А не переборщили ли мы? Может, нужно потоньше". Так что "бросал" своего героя то в трагедию, то в некий фарс».

Сериал «Ухожу красиво» с Владимиром Яглычем стартует на СТС 14 августа
фото: пресс-служба телеканала СТС

Алексей Макаров в сериале стал чиновником, которому в качестве защиты полиция предлагает временно поменяться местами с Борисом, подходящим по росту и весу. Экранного начальника Яглыча и полковника полиции Михаила Сергеевича играет Фёдор Лавров. «Мы давно знакомы и хорошо понимаем друг друга, не наступаем на пятки, когда выполняем одно дело. В целом история забавная: она не прямолинейная, с выдумкой. А характер моего героя показался мне интересным и в чём-то даже необычным. Он отличается от привычных нам персонажей-начальников», — рассказал актер.

По сюжету в погоне за смертью Борису предстоит врываться в банк к вооруженным грабителям без бронежилета, перерезать наугад провода на бомбе и задерживать вора в законе во время сходки. Большую часть трюков Владимир выполнял сам под руководством постановщика трюков Сергея Носуленко, с которым актер работал ранее в сериале СТС «Команда "Б"».

Читать Трюки с Владимиром Яглычем: 5 причин смотреть «Ухожу красиво»

«У нас большое количество трюковых сцен: падение с большой высоты, погони, перестрелки, взрывы. Но при этом не хотелось делать стандартную полицейскую историю. Всё же в центре сюжета — герой с проблемой, которую практически невозможно решить», — говорит режиссер Михаил Поляков.

Основная локация — полицейский участок — напомнит зрителям кадры из голливудских фильмов. Пространство в формате опенспейса художники наполняли старой советской мебелью. Мир героев создавала опытная команда: художник по костюмам Ника Сергеева, оператор Станислав Шарков и художник-постановщик Елизавета Москвина.

Читать рецензию «Ухожу красиво»: Умри, но сейчас

Сериал «Ухожу красиво» был впервые показан на 45-м ММКФ в программе «Первая серия». А 20 июня этого года состоялась эксклюзивная премьера в онлайн-кинотеатре Wink.
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Команда "Б"Ухожу красиво

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Сериал «Ухожу красиво» с Владимиром Яглычем стартует на СТС 14 августа фотографии
Сериал «Ухожу красиво» с Владимиром Яглычем стартует на СТС 14 августа фотографии
Сериал «Ухожу красиво» с Владимиром Яглычем стартует на СТС 14 августа фотографии
Сериал «Ухожу красиво» с Владимиром Яглычем стартует на СТС 14 августа фотографии
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