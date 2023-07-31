Фестиваль «Африка. Вместе в будущее» посетили в Санкт-Петербурге и в Москве более шести тысяч человек

Культурно-просветительский фестиваль «Африка. Вместе в будущее», проходивший в Санкт-Петербурге и в Москве с 25 по 30 июля, посетили более шести тысяч зрителей. Согласно пресс-службе смотра, мероприятие стало частью программы Фестиваля культуры «Петербургские сезоны» в рамках Второго Саммита Россия-Африка.
В фестивальной программе была представлена обширная кинопрограмма, в рамках которой показали 18 картин. Среди них дерзкие и новаторские фильмы из разных стран континента: от хитов Каннского кинофестиваля до культовых лент независимых студий с бюджетом 200 долларов, от ярких документальных картин про локальную киноиндустрию до советской кинохроники. Бесплатные показы для жителей и гостей города прошли в киноцентре «Ленфильм» и в кинотеатре «Аврора». В Москве фестиваль прошел в кинотеатре «Иллюзион». В кинотеатре «Аврора» состоялись показы африканского кино, организованные Роскино при поддержке Минкультуры России. В эту программу вошли одни из лучших киноработ последних лет, представленных на многих международных кинофестивалях и отмеченных рядом наград.
фото: пресс-служба фестиваля
Также на киностудии «Ленфильм» развернулась групповая фотовыставка «Африканская мечта», объединившая фотографов разных поколений и жанров. Кроме того, в рамках мероприятия была организована образовательная программа, включавшая открытые лекции, паблик-токи и круглые столы. В частности, прошла творческая встреча с внуком последнего короля Египта Михаилом Орловым, открытая лекция историка Виктора Куликова, паблик-ток «Арт и мода. Африка и Россия. Пути пересечения» совместно с журналом Umagazine и образовательный семинар Roskino Academy «Возможности сотрудничества и копродукции между российской киноиндустрией и киноиндустрией Африки», где были представлены особенности киноиндустрии Кении, Сенегала и Танзании и обсуждался потенциал сотрудничества с российскими кинематографистами.
28 июля в рамках фестиваля состоялся гала-вечер, который посетили послы из Бенина и Сенегала, директор национального театра Сорано в Дакаре Усман Дион, директор департамента кинематографии Министерства культуры Сенегала Жермен Коли и другие почетные гости, в числе которых кенийский режиссер Робин Одонго, автор одного из самых успешных кенийских фильмов в истории «Бангаранг», показанного в «Авроре» в рамках кинопрограммы Роскино. Гала-вечер завершился выступлением мирового трио Magie à trois в составе: Дарья Давыдова (сопрано), Владимир Свердлов-Ашкенази (композитор и пианист), Софья де Салис (флейта). В программе прозвучали знаменитые произведения мировой классики и авторские композиции, созданные эксклюзивно для этого вечера.
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