Лучшим фильмом фестиваля «ВОТЭТОФИЛЬМ» признана китайская «Нить жизни»

В Крыму завершился третий ежегодный кинофестиваль «ВОТЭТОФИЛЬМ». В рамках смотра на мысе Тарханкут было две конкурсные секции: полнометражных и короткометражных фильмов. Были представлены российские, китайские, сербские, киргизские и белорусских полнометражные ленты, фильмы внеконкурсной программы. Все призы полнометражной программы взяли Китай и Сербия, уточняет пресс-служба фестиваля.
Лучшим фильмом признана «Нить жизни» китайского режиссера Цяо Сысюэ, последнему также досталась награда за режиссуру. Картину «Я повзрослел» Гранта Варжапетяна отметили за сценарий. Спецприз вручили сербско-иорданской ленте Хаджи-Александра Джуровича «Святая пятница. Крест в пустыне». Среди короткометражных работ победу одержала «Обычная свадьба» Ирины Ходюш.
фото: пресс-служба фестиваля
«Фильм "Нить жизни" нас потряс своей философией, образом. Я думаю, когда вы посмотрите эту картину, поймете все сами. Ну и номинацию "специальный приз" мы присудили фильму "Святая пятница. Крест в пустыне" за выбор уникальной библейской темы. Мне сейчас 78, если лет через пять-десять меня вновь пригласят, то я буду счастлив еще раз посетить это уникальное место», — поделился член жюри Александр Михайлов.
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