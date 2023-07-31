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Лучшим фильмом фестиваля «ВОТЭТОФИЛЬМ» признана китайская «Нить жизни»

31 июля
2023 год

Новости кино >>
31 июля 2023

В Крыму завершился третий ежегодный кинофестиваль «ВОТЭТОФИЛЬМ». В рамках смотра на мысе Тарханкут было две конкурсные секции: полнометражных и короткометражных фильмов. Были представлены российские, китайские, сербские, киргизские и белорусских полнометражные ленты, фильмы внеконкурсной программы. Все призы полнометражной программы взяли Китай и Сербия, уточняет пресс-служба фестиваля.

Лучшим фильмом признана «Нить жизни» китайского режиссера Цяо Сысюэ, последнему также досталась награда за режиссуру. Картину «Я повзрослел» Гранта Варжапетяна отметили за сценарий. Спецприз вручили сербско-иорданской ленте Хаджи-Александра Джуровича «Святая пятница. Крест в пустыне». Среди короткометражных работ победу одержала «Обычная свадьба» Ирины Ходюш.

Александр и Мирослава Михайловы
фото: пресс-служба фестиваля

«Фильм "Нить жизни" нас потряс своей философией, образом. Я думаю, когда вы посмотрите эту картину, поймете все сами. Ну и номинацию "специальный приз" мы присудили фильму "Святая пятница. Крест в пустыне" за выбор уникальной библейской темы. Мне сейчас 78, если лет через пять-десять меня вновь пригласят, то я буду счастлив еще раз посетить это уникальное место», — поделился член жюри Александр Михайлов.

В этом году на конкурс поступило более 300 заявок, для финала отобрано 11 короткометражных фильмов и восемь полнометражных. В состав жюри, помимо Михайлова, вошли Егор Бероев, Дмитрий Рудовский, Александр Цыпкин, Илья Куликов, главный редактор Кино-Театр.Ру Жан Просянов и Ольга Жукова. Среди множества гостей событие также посетили Ксения Алфёрова, Арина Шарапова, Агния Кузнецова и Мирослава Михайлова.
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Самое интересное

обсуждение >>
№ 1
Виталий Пекарев   31.07.2023 - 18:19
Ничего себе! Мне кажется довольно сложно было выбирать из 300 работ только 11. Уверен, что это было непросто. Кстати а почему 11, а не 50? читать далее>>
Всего сообщений: 1
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