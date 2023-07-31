Лучшим фильмом фестиваля «ВОТЭТОФИЛЬМ» признана китайская «Нить жизни»

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По сюжету пятиклассница защищает дом от воров с помощью умной колонки

Равшана Куркова и Алексей Маклаков сыграют в семейной комедии «Не одна дома»

Мишель Йео вышла замуж через 19 лет после помолвки

Лили Коллинз в образе куклы, а Том Хэнкс на Луне: успех «Барби» позволит компании Mattel создавать новые фильмы о своих игрушках

Актриса призвала не оправдывать абьюзеров и объяснила, как девушки становятся жертвами

Кристина Асмус ответила на обвинения в том, что она сама виновата в пережитом домашнем насилии

«Развод по-геймерски», «Два, три, демон, приди!», «Посредники» и еще 5 фильмов августа

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«Последний богатырь. Наследие»: чего ждать от первого в России семейного сериала из знаменитой сказочной Вселенной

Не только знакомые, но и новые персонажи путешествуют во времени и пространстве