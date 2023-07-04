Адский рай и последний титан: свежие трейлеры главных хитов студии MAPPA

На прошедшей в выходные выставке Anime Expo 2023 студия MAPPA
(«Магическая битва
», «Человек-бензопила
») показала сразу два ролика — один посвящен долгожданному финалу «Атаки Титанов
», второй — не менее интригующему продолжению «Адского рая
», у которого недавно завершился первый сезон.
В новом тизере самой последней части «Атаки титанов» (у нас с русскими субтитрами!) показаны кадры из предстоящей битвы с Титаном конца света
, сопровождающиеся монологом Армина
о воспоминаниях юности и собственном предназначении.
Напомним
, что первая часть разделенного надвое финала вышла 3 марта в виде часового спешла, премьера второго состоится осенью. Пошаговый разбор предыдущих серий можно прочитать в наших рекапах
, а для тех, кто еще не смотрел экранизацию манги Хадзимэ Исаямы
, у нас есть бесспойлерный гид по «Атаке титанов»
.
Читать
«Магическая битва» — еще один хитяра от MAPPA
Чуть ранее студия анонсировала второй сезон приключенческого фэнтези «Адский рай», основанного на одноименной манге Юдзи Каку
. Смотрим тизер и ждем подробностей.
Габимару
, сильнейший синоби из деревни Ивагакурэ, пытался покинуть клан, но был пойман и приговорен к смертной казни. Однако сёгун
, мечтающий об эликсире вечной жизни предлагает наемнику и еще нескольким сметникам свободу в обмен на заветный напиток. Флегматичный ниндзя соглашается на сделку и, под присмотром карательницы Сагири Ямады Асаэмон
, отправляется на таинственный остров, чтобы добыть живительную жидкость. Там необычный дуэт ждут невиданные существа, козни от оппонентов и кое-что еще.
Видео пересказывает наиболее значимые события первого сезона, а также представляет Сюгэна Ямаду Асаэмона — нового персонажа, появившегося в заключительном 13-м эпизоде сериала.
Хотите больше новостей и обзоров аниме — подписывайтесь на «Покебол с предсказанием»
.
обсуждение >>