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Адский рай и последний титан: свежие трейлеры главных хитов студии MAPPA

4 июля
2023 год

Новости кино >>
4 июля 2023
На прошедшей в выходные выставке Anime Expo 2023 студия MAPPAМагическая битва», «Человек-бензопила») показала сразу два ролика — один посвящен долгожданному финалу «Атаки Титанов», второй — не менее интригующему продолжению «Адского рая», у которого недавно завершился первый сезон.

Адский рай и последний титан: свежие трейлеры главных хитов студии MAPPA

В новом тизере самой последней части «Атаки титанов» (у нас с русскими субтитрами!) показаны кадры из предстоящей битвы с Титаном конца света, сопровождающиеся монологом Армина о воспоминаниях юности и собственном предназначении.



Напомним, что первая часть разделенного надвое финала вышла 3 марта в виде часового спешла, премьера второго состоится осенью. Пошаговый разбор предыдущих серий можно прочитать в наших рекапах, а для тех, кто еще не смотрел экранизацию манги Хадзимэ Исаямы, у нас есть бесспойлерный гид по «Атаке титанов».

Читать «Магическая битва» — еще один хитяра от MAPPA
Чуть ранее студия анонсировала второй сезон приключенческого фэнтези «Адский рай», основанного на одноименной манге Юдзи Каку. Смотрим тизер и ждем подробностей.


Габимару, сильнейший синоби из деревни Ивагакурэ, пытался покинуть клан, но был пойман и приговорен к смертной казни. Однако сёгун, мечтающий об эликсире вечной жизни предлагает наемнику и еще нескольким сметникам свободу в обмен на заветный напиток. Флегматичный ниндзя соглашается на сделку и, под присмотром карательницы Сагири Ямады Асаэмон, отправляется на таинственный остров, чтобы добыть живительную жидкость. Там необычный дуэт ждут невиданные существа, козни от оппонентов и кое-что еще.

Адский рай и последний титан: свежие трейлеры главных хитов студии MAPPA

Видео пересказывает наиболее значимые события первого сезона, а также представляет Сюгэна Ямаду Асаэмона — нового персонажа, появившегося в заключительном 13-м эпизоде сериала.

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Адский рай и последний титан: свежие трейлеры главных хитов студии MAPPA фотографии
Адский рай и последний титан: свежие трейлеры главных хитов студии MAPPA фотографии
Адский рай и последний титан: свежие трейлеры главных хитов студии MAPPA фотографии
Адский рай и последний титан: свежие трейлеры главных хитов студии MAPPA фотографии
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