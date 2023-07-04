На столичном «Кинобульваре» открылась выставка киноафиш к советской классике

В рамках фестиваля «Российская креативная неделя. Москва Фест» на одной из 60 площадок, расположенной на Патриарших прудах, открылась выставка киноафиш. Москвичи и гости столицы могут увидеть постеры к сказкам Александра Роу
«Конёк-Горбунок
», «Кащей Бессмертный
» и «Морозко
», мелодраме Ильи Фреза
«Вам и не снилось...
», фантастической кинокартине Ричарда Викторова
«Москва — Кассиопея
» и экранизации романа Фёдора Достоевского «Преступление и наказание
», которую снял Лев Кулиджанов
в 1969 году. Об этом сообщает пресс-служба мероприятия.
Локация относится к зоне «Кинобульвар», где горожан также ожидают показы фильмов, мастер-классы, лекции и выставки. К фестивалю присоединились «Зарядье», Парк Горького, «Хлебозавод №9» и Гоголевский бульвар. В культурном центре «Хлебозавод №9» на этой неделе проходит выставка «Смешарики
. Искусство быть круглым», посвященная 20-летию анимационного сериала. А в Парке Горького на Голицынском пруду возвели экран, здесь каждый вечер с 18:00 до 20:00 будут идти кинопоказы.
По словам руководителя Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Алексея Фурсина
, «погрузиться в историю кино всегда интересно и трепетно. Чтобы горожане могли испытать эти эмоции, на одной из площадок мы организовали выставку винтажных киноафиш. Там можно увидеть "приглашения" в кино, на которые, возможно, много лет назад смотрели бабушки и дедушки москвичей».
Всего в рамках фестиваля запланировано более 700 мероприятий, которые будут идти до 9 июля. Предусмотрены активности для молодежи и горожан старшего поколения. В частности, в Парке Горького открылся Павильон Таиланда, где представлены текстиль, керамика и предметы интерьера из королевства. На Дизайн-заводе «Флакон» установили игровые компьютеры и представили интерактивные игровые инсталляции. В «Модном квартале» открылись шоурумы и AR-примерочные. Кроме того, до 7 июля пройдет деловая программа. Мероприятия состоятся в кластере «Ломоносов» на Воробьевых горах. В них примут участие представители СНГ, Северной Африки, Ближнего Востока, Латинской Америки, Восточной и Юго-Восточной Азии. А ведущие столичные рестораны приглашают гостей фестиваля попробовать специальное креативное меню. Завершится событие световым шоу на площади Северного речного вокзала.
Организатором фестиваля выступает Агентство креативных индустрий
при Департаменте предпринимательства и инновационного развития Москвы
. Участие в программе бесплатное, на некоторые активности потребуется регистрация. Ознакомиться с расписанием и узнать адреса фестивальных площадок можно на официальном сайте
.
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